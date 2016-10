Außerdem besteht Gefahr, weil Steine herabfallen könnten. Die Freunde des Klosters Hude wollen den öffentlichen Zugang zur Ruine deshalb einschränken. Außerdem macht der Verein in einem Maßnahmenkatalog Vorschläge, wie der Klosterbezirk langfristig aufgewertet werden soll.

Die „Fremdnutzung“ der Klosterruine durch Pokémon-Jäger, Geocacher, Fassadenkletterer und Anhänger der Gothic-Szene ist aus Sicht der Klosterfreunde ein drängendes Problem. Sie entspreche nicht der Würde des Klosters, sagte Wolfgang Schaller am Dienstag bei einem Pressetermin. Vor allem aber schaden Klettern und andere Freizeitaktivitäten den Jahrhunderte alten Mauern. Denn das Kloster als Baudenkmal von nationaler kultureller Bedeutung müsste dringend instand gesetzt werden: „Viele Jahre lang ist nichts geschehen“, sagte Schaller. Doch das soll sich jetzt ändern: Die Freunde des Klosters Hude haben mit der Gemeinde, Ratsmitgliedern und anderen Akteuren über Möglichkeiten für den Erhalt des Klostergeländes gesprochen und großes Interesse geweckt. In einer Dokumentation hat der Huder Architekt Klaus Rademacher den Ist-Zustand des Geländes erfasst. Nicht nur die Ruine selbst sei etwas Besonderes. Im Bereich des Klosterbezirks gebe es 15 Denkmäler und Schutzgebiete, sagte er.

Zugang über das Museum geplant

Zuerst wollen die Klosterfreunde den Zugang zum Gelände der Klosterruine begrenzen. Ein Zaun soll Kletterer, Sportler, Monsterjäger und auch spielende Kinder von den Mauern fernhalten. Dafür soll der Eingang zur Ruine in einen Anbau des Klostermuseums verlegt werden, damit Besucher nur noch durch das Gebäude auf das Gelände gelangen können. Klaus Rademacher und Wolfgang Schaller sagten, dass sich der neue Rat der Gemeinde in einer seiner ersten Sitzungen mit dem Thema befassen wolle.

Der Zaun, den die Klosterfreunde vorschlagen, dient auch der Verkehrssicherungspflicht. Eine Inspektion durch den Monumentendienst des Landes Niedersachsen habe 2014 ergeben, dass sich auf den Bleiabdeckungen der Mauern Steine gelöst hätten, erläuterte Rademacher. Auch Restaurierungsarbeiten früherer Zeiten mit nicht geeigneten Materialien hätten Schäden verursacht. Bei Feuchtigkeit und Frost könnten Steine des Mauerwerks abplatzen, sagte Wolfgang Schaller. „Ganze Teile der alten Mauerschale könnten wegbrechen.“

Für die Restaurierung und den Erhalt der Ruine fordern die Klosterfreunde eine finanzielle Anstrengung vom Land Niedersachsen und vom Landkreis Oldenburg. Außerdem müsse im Haushalt der Gemeinde vorausschauend Geld eingeplant werden. „Die Gebäude brauchen dauernde Pflege“, machte Rademacher deutlich. Im März kommenden Jahres soll erneut eine Bestandsaufnahme der Ruine gemacht werden. Dann würden auch die Arbeiten zur Bestandssicherung ausgeführt, so der Architekt.

Idee: Ein Kloster-Manager

Doch der Maßnahmenkatalog der Klosterfreunde umfasst viele weitere Punkte. Sie wiesen darauf hin, dass es am Huder Bahnhof keine Hinweise auf die Klosterruine gebe. Auch würden behindertengerechte Toiletten fehlen. Die Wassermühle am Kloster soll ebenfalls aufgewertet werden. Langfristig ist eine Instandsetzung des Mühlrads geplant. Außerdem sollen Bäume und Büsche an der Bäke verschwinden, damit Besucher von der Mühle aus freie Sicht auf die Elisabethkirche haben. Hinter der kleinen Holzbrücke, die über den Bach führt und ebenfalls erneuert werden soll, könnte außerdem ein Mehrgenerationen-Spielplatz entstehen. Darüber hinaus wollen die Klosterfreunde einen kleinen Garten schaffen, in dem sich Hochzeitsgesellschaften und andere Gäste der Mühle begrüßen können. Sie wollen damit die Verkehrssituation auf der Von-Witzleben-Allee verbessern, die durch Empfänge blockiert werde. Auch die Beseitigung von Stolpersteinen auf Wegen und Parkplätzen sowie Mülleimer und Pfosten in einheitlicher grüner Farbe könnten den Gesamteindruck verbessern. Eigentlich gebe es Gestaltungsvorgaben für den Klosterbezirk, doch sie seien in Vergessenheit geraten, erläuterte Rademacher.

Greta von Witzleben, deren Familie das Gelände und die Gebäude gehören, hat einen weiteren Vorschlag. Sie kann sich vorstellen, dass sich ein auf 450-Euro-Basis angestellter „Kloster-Manager“ um die Anlage kümmert. Außerdem brauchen die Klosterfreunde, die Führungen anbieten und den Dienst im Museum organisieren, personelle Unterstützung. Nach dem Tod der langjährigen Vorsitzenden Elge Gerdes-Röben soll in einer Mitgliederversammlung am Dienstag, 25. Oktober, ein neuer Vorstand gewählt werden. Zuvor hält Klaus Rademacher einen Vortrag mit dem Thema „Die Ruine ist (k)eine Kletterwand“. Bis zur Versammlung, die um 19.30 Uhr in der Klosterschänke beginnt, rechnet der Verein auch mit einer Stellungnahme der Gemeinde.