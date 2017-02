Am Ahlhorner Dreieck wollte ein 24-Jähriger von der A1 auf die A 29 in Richtung Oldenburg wechseln. Ohne Einwirkung anderer Verkehrsteilnehmer verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, wie die Polizei Delmenhorst mitteilte. Dieses stürzte daraufhin um, so dass der Fahrstreifen durch den Sattelzug vollständig blockiert wurde.

Der Fahrer verletzte sich bei dem Unfall nicht. Wie viele Tiere durch das Unfallgeschehen verletzt oder getötet wurden, ist zurzeit nicht bekannt. Ein Veterinär des Landkreises Cloppenburg ist am Unfallort und entscheidet über das weitere Vorgehen.

Laut Polizei dürften die gesamten Aufräumarbeiten bis in die Mittagsstunden andauern.

Die Polizei empfiehlt den Verkehrsteilnehmern, die aus Richtung Osnabrück kommend auf die A 29 wechseln möchten, bis zur Anschlussstelle Wildeshausen-West weiterzufahren, dort die Richtungsfahrbahn zu wechseln und dann am Ahlhorner Dreieck aus der Gegenrichtung kommend auf die A 29 zu fahren. (wk)