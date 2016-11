Ein SEK-Team der Polizei kam am Donnerstagmittag an der Cramerstraße in Delmenhorst zum Einsatz und hat dort offenbar einen Mann festgenommen. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwaltschaft Osnabrück hat es vier Haftbefehle wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs gegeben, die an dem Tag in Delmenhorst vollstreckt werden sollten.

Die Initiative ging von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet-Kriminalität in Osnabrück zusammen mit der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta aus. Genauere Angaben wollten weder Staatsanwaltschaft noch Polizei bisher machen, da die Ermittlungen noch laufen würden, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.