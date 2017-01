Bis in die frühen Morgenstunden kümmerten sich Spezialkräfte um die ausgetretene Salzsäure. (Kreisfeuerwehr LK Oldenburg)

900 Liter ausgelaufene Salzsäure, 200 Einsatzkräfte, drei Verletzte und zwei evakuierte Unternehmen: Das sind die Zahlen zu einem Unfall im Chemieunternehmen Büfa am Montagabend in Altmoorhausen. Ein Gabelstaplerfahrer beschädigte nach aktuellem Stand mit seinem Fahrzeug einen Salzsäurecontainer, woraufhin die Chemikalie austrat. "Der Staplerfahrer wurde schwerer, aber nicht lebensgefährlich verletzt", berichtete Kreisfeuerwehrsprecher Christian Bahrs.

Zwei weitere Büfa-Mitarbeiter mussten ebenfalls ärztlich behandelt werden. Neben dem Chemieunternehmen wurde auch die benachbarte Firma Refood evakuiert. Das sei jedoch rein vorsorglich gewesen, ebenso wie die Anweisung an Anwohner, Türen und Fenster geschlossen zu halten. „Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für Anwohner oder umliegende Gebäude“, sagte Bahrs.

Insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte vor allem von Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis, der Polizei und des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Bis 3 Uhr am Dienstagmorgen kümmerten sich Spezialkräfte in Chemieschutzanzügen um die ausgetretene Salzsäure beziehungsweise um die nach Kontakt der Säure mit Wasser entstandene Rauchwolke.

Unfallursache bislang ungeklärt

Die Unfallursache ist noch unklar. Die Gewerbeaufsicht untersucht derzeit vor Ort den Ablauf. "Wir gehen neutral an die Sache heran und versuchen herauszufinden, was genau passiert ist", sagte Uwe Rottmann, Leiter des Staatlichen Gewerbeaufsichtsamts Oldenburg. In Zusammenarbeit mit dem Unternehmen werde aufgeklärt, was genau der Staplerfahrer machen wollte, ob er das durfte und warum das nicht funktioniert habe.

"Stellen wir einen systemischen Fehler fest, suchen wir nach einer Lösung, dass das nicht noch einmal passiert", sagte Rottmann. Falls Büfa gegen die Genehmigungsgrundlage der Gewerbeaufsicht verstoßen hätte, könnte das Amt Auflagen verlangen und auch durchsetzen – theoretisch bis hin zum Entzug der Betriebserlaubnis. "Ich gehe nicht davon aus, dass das erforderlich sein wird", meinte Rottmann. Das Unternehmen helfe konstruktiv bei der Aufarbeitung und arbeite seriös.

Das BÜFA-Gebäude ist bei dem Unfall nicht beschädigt worden. Der Betrieb konnte mit Ausnahme des betroffenen Bereichs wieder aufgenommen werden, teilte das Unternehmen mit. „Die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und den Behörden hat hervorragend geklappt. Es hat sich ausgezahlt, dass wir regelmäßig gemeinsam praktische Übungen durchführen“, sagte Hermann Többen, Betriebsleiter des BÜFA-Werks.

