Das Gelände der ehemaligen Wäschefabrik könnte bald als öffentlicher Parkplatz genutzt werden. (Janina Rahn)

Mit dem Abriss des City-Parkhauses werden 460 Parkplätze in der Innenstadt verschwinden. Ein wirklicher Ersatz ist nicht in Sicht. „Diese Ungewissheit schlägt uns aufs Gemüt“, gibt Kaufleute-Sprecher Christian Wüstner zu.

Er und seine Kollegen befürchten vor allem eins, wenn der Abriss des ehemaligen Hertie-Parkhauses und des City-Parkhauses fast parallel laufen: In den Köpfen der Kunden setzt sich – ob begründet oder nicht – der Idee fest, dass man in der Delmenhorster Innenstadt nicht mehr parken kann.

Das Problem brennt der Kaufmannschaft auf den Nägeln. „Wir verstehen auch nicht, dass jetzt erst über das Thema gesprochen wird, wo das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“, sagt Wüstner. Deswegen haben er und einige seiner Kollegen in der vergangenen Woche das Gespräch mit Stadtbaurätin Bianca Urban gesucht. Um es vorwegzunehmen: Der große Durchbruch wurde nicht erzielt. Fakt für die Kaufleute ist: Sie wollen mehr Parkflächen. Nur: Aus dem Hut zaubern kann die Verwaltung auch nichts.

„Und es ist ja nicht so, dass wir uns nicht rechtzeitig um das Thema gekümmert haben“, sagt Bianca Urban. Sie meint den Vorschlag der Verwaltung, die Hotelwiese übergangsweise, bis das neue Parkhaus am Stadtwall öffnet, als Parkplatz zu nutzen. Doch dabei hat die Verwaltung ganz offensichtlich die enorme Symbolkraft dieser Fläche unterschätzt. Sie steht für den erfolgreichen Abwehrkampf aller Bürger gegen das vom rechtsradikalen Anwalt Jürgen Rieger geplante Neonazi-Schulungszentrum im ehemaligen Hotel am Stadtpark. Die Politik lehnte das Park-Ansinnen ab – und es wirkte so, als wenn sich die Stadt danach ein wenig in die Schmollecke zurückzog. Nach dem Motto: Dann habt ihr das Park-Chaos zu verantworten.

Wäschefabrik-Areal in der Diskussion

Eine neue Parkfläche scheint sich derzeit aber abzuzeichnen: das Grundstück der Norddeutschen Wäschefabrik. Die hatte das ehemalige St.-Josef-Stift bereits als Vorratsfläche für eine Krankenhaus-Erweiterung gekauft. Zuletzt parkten dort Mitarbeiter. Jetzt, da das Krankenhaus größtenteils leer steht, könnte der Platz für alle frei gegeben werden. „Wir reden gerade mit dem Josef-Hospital“, sagt Bianca Urban. Aber es gebe noch einige Fragen zu klären: Wie soll die Fläche bewirtschaftet werden, zu welchen Konditionen kann die Stadt das Areal nutzen? Bis zu 80 Parkplätze ließen sich in unmittelbarer Nachbarschaft des Parkplatzes Am Knick einrichten. Und bis der Krankenhausneubau diese Stelle erreicht hat, soll das neue City-Parkhaus auch stehen. Der Vorteil: Näher an der Langen Straße kann man als Autofahrer seinen Wagen kaum abstellen.

Doch die Vorschläge, die die Kaufleute selbst unterbreiteten, scheinen bei der Verwaltung nicht auf Gegenliebe zu stoßen. „Ich wusste zum Beispiel nicht, dass die Flächen rund ums Rathaus eine heilige Kuh sind“, sagt Christian Wüstner. Die Kaufleute hätten sich Stellplätze auf dem Markt- und dem Bismarckplatz vorstellen können. Bianca Urban kann das nicht. „Das wäre konterkarierend“, sagt sie. „Die Plätze wurde mit großen Investitionen aufgewertet und sind als Platz wirklich der Mittelpunkt der Stadt.“ Und auch die Kaufleute-Idee, das kostenlose einstündige Parken via Brötchentaste auf alle Stadtparkplätze auszuweiten, scheint nicht zu fruchten. Genauso wenig wie kostenloses Sonnabendparken. „Das führt nur dazu, dass man das Auto abstellt und es stehen lässt. Das ist wenig zielführend“, sagt die Stadtbaurätin.

Stadtplanerin: Noch genug Parkplätze vorhanden

Sie verweist zudem auf die vorhandenen Parkmöglichkeiten südlich der Bahnlinie: „Wir werden da demnächst eine neue Karte veröffentlichen“, sagt sie. Ihre Kollegen hätten aber bereits abzüglich des City-Parkhauses rund 1800 Stellplätze in Innenstadtnähe gezählt. „In der gesamten Innenstadt gibt es Parkraum.“ Und auch wenn das Parkhaus geschlossen ist, würden die Menschen Parkplätze finden. So sieht es die Stadtplanerin. Die Kaufleute vertreten da eine leicht andere Sicht. Denn viele der Parkplätze, die die Stadt auch auf ihrer Homepage (www.delmenhorst.de/aktuelles/verkehrstipps/parken.php) darstellt, sind ihnen zu fußgängerzonenfern. Dort tauchen inklusive City-Parkhaus aber nur 1600 Parkplätze auf.

Ein weiteres Thema: Das von Werner Uhde im Rahmen der Revitalisierung des ehemaligen Hertie-Gebäudes gewünschte kleine Parkhaus auf der Fläche des Parkplatzes Am Vorwerk. Die Politik hat das rigoros abgelehnt. „Uns käme es sehr gelegen, wenn die Fläche vernünftig ausgebaut wird“, sagt der Kaufleute-Sprecher. Und die Stadt will weiter schauen, welche Lösungen es gibt. „Aber das wird im ersten Quartal 2017 ein Thema werden“, sagt Bianca Urban.