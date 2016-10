Gedränge in der gerade wiedereröffneten Filiale. (Ingo Moellers)

Um an einen der Gutscheine für die ersten 100 Kunden der am Donnerstag wiedereröffneten C&A-Filiale in Delmenhorst zu gelangen, setzten zahlreiche Kunden rücksichtlos ihre Ellenbogen ein. „Es kam zu einem Gedränge“, schilderte Hans-Peter Ennemoser, bei der Mode-Kette für die Kommunikation zuständig, die Szene. Dabei seien unter anderem eine ältere Damen gestürzt und auch eine schwangere Frau in den Strudel der Eröffnungsbesucher geraten. „Wir konnten sie aber schnell dort rausholen, weil wir mit vielen Mitarbeitern vor Ort waren“, erklärte Ennemoser, der die Vorfälle sehr bedauerte.

Das Modehaus habe sich bei beiden Kundinnen entschuldigt und auch beiden einen Geschenkgutschein als kleine Entschädigung überreicht. Vorbereitet auf einen solchen ungestümen Ansturm war das Team allerdings nicht. „Wir haben in anderen Orten bei Eröffnungen ein ähnliches Prozedere angewandt, dort ist es allerdings nicht zu einem Gedränge gekommen.“

Bereits ab 8 Uhr fanden sich die ersten Neugierigen vor den Türen der C&A-Filiale in der Delmenhorster Fußgängerzone ein. „Was uns sehr gefreut hat. Obwohl wir kommuniziert hatten, dass wir erst um 11 Uhr öffnen“, sagte Ennemoser. Als es dann auf 11 Uhr zuging, war die Schar der Wartenden auf einige Hundert Besucher angeschwollen, 300 bis 500 schätzte Ennemoser. Um 11 trat die Delmenhorster Filialleiterin Beata Stricker vor den Laden, der mehr als vier Monate umgebaut wurde.

Rund 2,5 Millionen Euro hat die Modekette investiert, um in Delmenhorst als erstem deutschen Standort überhaupt ein neues Store-Konzept umzusetzen. Um die Wiedereröffnung zu feiern, war auch angekündigt, dass die ersten 100 Kunden Gutscheine erhalten, im Wert zwischen 50 und 100 Euro. Der Wunsch, einen davon zu ergattern, war dann bei einigen wohl übergroß, sodass sie, als die Türen nach dem gemeinsamen Runterzählen eines Countdowns vollständig geöffnet wurden, ohne Rücksicht in den Laden drängten.

Als die Polizei in der Filiale eintraf, hatte sich die Aufregung aber schon gelegt, auch fanden die beiden Beamten die in dem Gedränge leicht verletzten Frauen nicht. „Aufgrund der nicht mehr vorhandenen Gefahrensituation habe die Polizei ihre Streifentätigkeit fortgesetzt“, erklärte Polizeisprecher Markus Hausenblas. Trotzdem sucht die Polizei die beiden Frauen, die sich unter der Nummer 04221/15590 in der Inspektion melden sollen.

Nach dem ersten Ansturm normalisierte sich die Lage in dem Geschäft schnell. „Wir haben immer noch einen sehr starken Zulauf und erhalten von den Kunden ein tolles Feedback“, sagte Ennemoser. Auch werde man die Erfahrungen mit der Wiedereröffnung mit Blick auf andere Filialen sehr ernst nehmen. Noch bis Sonntag, der wegen des Delmenhorster Kartoffelfestes verkaufsoffen ist, werden die Sonderaktionen wie geplant fortgesetzt. „Wir sehen keinen Grund, von diesen Plänen jetzt abzuweichen“, sagte Ennemoser.