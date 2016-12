Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Nach Unfall Verspätungen im Bahnverkehr Bremen-Delmenhorst

Auf der Bahnstrecke von Bremen nach Delmenhorst ist es am Donnerstag am frühen Abend zu einem Unfall mit Personenschaden gekommen. Deshalb war die Strecke ab 18.03 Uhr in beide Richtungen voll gesppert. Für den Nahverkehr wurden Not-Busse eingesetzt.