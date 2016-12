Die Vogelgrippe grassiert.

Im Landkreis Oldenburg ist ein weiterer Fall von Geflügelpest aufgetreten. Wie die Kreisverwaltung mitteilte, hat sich am Dienstag, 27. Dezember, der Verdacht in einem Putenmastbetrieb in der Gemeinde Hude bestätigt. Die 22.300 Hähne und Hennen im Alter von 16 Wochen sollen im Lauf des Tages getötet werden. Bereits an Heiligabend war ein Vogelgrippe-Ausbruch in der Gemeinde Dötlingen festgestellt worden. Dort wurden 10.000 Puten getötet sowie weitere 24.000 in zwei Betrieben mit engem Kontakt im Landkreis Vechta.

Wie zuvor schon für Dötlingen hat das Veterinäramt des Landkreises nun auch für Hude ein sogenanntes Stand-Still angeordnet: 72 Stunden lang dürfen in der gesamten Gemeinde weder Vögel noch deren Produkte befördert werden, darüber hinaus müssen Geflügelhalter weitere Regeln beachten. Diese Phase dauert bis einschließlich Freitag, 30. Dezember, 12 Uhr.

In der Gemeinde Dötlingen geht der Stand-Still am Dienstag um 16 Uhr zu Ende. Auch im Huder Fall richtet der Landkreis im Umkreis von drei Kilometern ein Sperrgebiet und im Umkreis von zehn Kilometern ein Beobachtungsgebiet ein. Das Beobachtungsgebiet reicht auch in die Stadt Oldenburg und den Landkreis Wesermarsch hinein.