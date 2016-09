(dpa)

Am 7. März dieses Jahres hatte er seine ehemalige Lebensgefährtin mit mehr als 30 Messerstichen getötet. Im Affekt, wie eine psychiatrische Gutachterin am vorletzten Prozesstag ausgesagt hatte. Dem schloss sich das Gericht an und lag somit auf Linie der Staatsanwaltschaft. Die Nebenkläger-Parteien hatten das Höchstmaß von elf Jahren und drei Monaten gefordert, die Verteidigung fünf Jahre. Während der Urteilsverkündung brach der Vater des Angeklagten, der mit seiner Frau an allen Verhandlungstagen anwesend war, im Gerichtssaal krampfend zusammen, sodass der Prozess unterbrochen werden musste. Anschließend erlitt die Mutter noch einen Nervenzusammenbruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Geständnis abgelegt

Der Angeklagte war von Anfang an voll geständig, er beteuerte ohne Umschweife: „Ich hab’s voll verdient, ich hab‘ sie umgebracht.“ Das Paar war schon seit Längerem getrennt, seine damals 46 Jahre alte Ex-Freundin lebte bereits in einer neuen Beziehung. Immer wieder sei es zwischen den beiden ehemaligen Partnern zu Streitereien gekommen, sagte auch der gemeinsame Sohn der beiden unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Demnach sei es auch am 7. März zum Streit gekommen, in dessen Verlauf der Angeklagte und sein Opfer irgendwann in der Küche standen. Der 48-Jährige hatte ausgesagt, dass seine Ex mit einem Messer herumgefuchtelt habe, woraufhin er sich auch eines aus dem Messerblock gezogen habe – mit dem stach er dann auch zu. Daraufhin flüchteten die beiden Kinder und ein damals bei ihnen lebender Austauschschüler aus Frankreich aus dem Haus. Die Mutter lebte beim Eintreffen des Notarztes noch, verstarb aber noch am gleichen Abend an den schweren Stichverletzungen im Krankenhaus.