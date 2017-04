Im Wollepark haben die Abrissarbeiten begonnen. (Ingo Moellers)

Um 9.35 Uhr biss der Bagger in die Betonfassade des seit Jahren vergammelnden Parkhauses der Wollepark-Blöcke in Delmenhorst. Ein dumpf-knisterndes Grollen hallte durch den leeren Bau, in dem früher die Bewohner ihre Autos abgestellt haben. Bis voraussichtlich Ende Oktober wird das Abrissunternehmen beschäftigt sein, rund 20 000 Tonnen Material muss entsorgt werden, teilweise Asbest belastet. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten beendet sein. Die Kosten betragen voraussichtlich 1,5 Millionen Euro.

Am Mittwoch, zum symbolischen Beginn der Abrissarbeiten, waren viele hochrangige Vertreter der Stadt um Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) gekommen, um den in der Start lange herbeigesehnten Abriss zu zelebrieren. Schon Ende Januar hatte die Stadt ein entsprechendes Bauschild enthüllt – obwohl damals noch nicht einmal die Ausschreibung gelaufen war. Ungewöhnlich für das Abrissunternehmen Bodo Freimuth ist die Begeisterung, mit der die Arbeit aufgenommen werde in der Bevölkerung. „Sonst wehren sich Nachbarn oft, wenn wir ein Haus abreißen. Aber hier hören wir, dass alle froh sind, dass die Gebäude wegkommen“, sagte Bauleiter Lüder Steinberg.

Im Juli 2015 hatte die Stadt alle Gebäude zwischen der Stedinger Straße und Am Wollepark in einer Zwangsversteigerung für rund 625 000 Euro gekauft. „Ich hätte mich auch gefreut, wenn wir den Abriss schon vor einem Jahr begonnen hätten“, sagte Wirtschaftsförderer Axel Langnau. Eigentlich sollte schon Anfang 2016 mit dem Abriss begonnen werden, hieß es ursprünglich. Allerdings erwies sich die Ausschreibung für den Abriss als kompliziert, weil viele Details – vor allem wegen schadstoffbelastetem Baumaterial – vorab geprüft werden mussten.

So wurde beispielsweise im Teppichkleber Asbest gefunden. „Deswegen müssen unsere Leute den Fußboden aus allen 1200 Wohnungen erst rausnehmen“, erklärte Steinberg, der Bauleiter. Das werde voraussichtlich zwei Monate dauern. Der Abriss der Wohnblöcke könne deswegen physisch auch erst ab Mitte Mai starten. Dann wird die Abbruchfirma aber beeindruckendes Gerät auffahren, einen Bagger mit 40 Meter Reichweite. Allerdings wird es dann auch das nächste Problem geben: Die Außenhülle der Gebäude besteht aus Waschbetonplatten, die mit Styrodur gedämmt sind, dann kommt wieder Beton. Aber eben dieses Styrodur muss separat entsorgt werden. Das macht die Arbeiten kompliziert.

Wenn das Gelände frei geräumt ist, will die Stadt dort einen Mix aus Wohnen und Gewerbe ansiedeln, auch eine neue Kindertagesstätte ist geplant. Attraktiver soll alles werden, die Stadt möchte die Ecke städtebaulich aufwerten, sagt Stadtbaurätin Bianca Urban. „Wir wollen hier ein neues, kleines Quartier schaffen. Studenten der Hochschule Bremen überlegen parallel gerade, was auf der Fläche geschehen kann.“ Im Sommer soll die Diskussion über die konkrete Ausgestaltung der Nachnutzung beginnen.