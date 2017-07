Delmenhorst. Das Sommerferienprogramm der Stadt Delmenhorst läuft drei Wochen nach Beginn der Ferien sehr zufriedenstellend. „Insgesamt haben sich 775 Personen angemeldet und 1475 Plätze wurden fest gebucht“, freut sich Stadtsprecher Timo Frers. „106 der 127 anmeldepflichtigen Aktionen waren überbucht, sodass nicht alle Kinder jeden Wunsch erfüllt bekommen haben.“

Besonders beliebt, wie auch in den Vorjahren, sind Ausflüge und Familienangebote. Bei den Ausflügen sind der Tierpark Thüle, der Kletterwald Hatten, ein Ausflug ins Maislabyrinth, die Besuche auf dem Bauernhof, verschiedene Ausflüge in die Natur und die Fahrten zum Heidepark Soltau sehr gefragt. Bei den Familienangeboten sind der Ausflug zum Timmendorfer Strand, zwei Fahrten nach Duhnen, der Familienausflug zum Dinopark, der Familienausflug in den Tierpark Thüle und der Eltern-Kind-Selbstverteidigungskurs unter den Top 15 der Wunschlisten-Charts, sagt Frers.

Mit bis zu dreimal so vielen Anfragen wie Plätzen, die vorhanden sind, wurden die Sportangebote Parcours und Rollkunstlauf angefragt. „Trotz des mäßigen Wetters hatten die Teilnehmenden viel Spaß bei den Aktionen. Der Bauernhofbesuch wurde dem Wetter angepasst und die Fütterung in den Stall verlegt. An einem anderen Tag wurde sogar eine Schnitzeljagd angeboten“, erzählt Frers.

Das traditionelle Fußballturnier der Jugendhäuser musste dieses Jahr zum ersten Mal wegen starken Regens kurzfristig abgesagt werden. Grund hierfür war die Unbespielbarkeit des Fußballplatzes am Jugendhaus an der Sachsenstraße. Einige Veranstaltungen mussten aufgrund zu weniger Teilnehmer komplett abgesagt beziehungsweise zusammengelegt werden, darunter auch „Quidditch für Muggles“, der Trendsport aus den Harry-Potter-Romanen. Die Aktionen ohne Anmeldung, wie das Sommerferieneröffnungsfest oder die Minigolfmeisterschaften, werden laut Frers bisher stark besucht. Weitere Aktionen, die ohne Anmeldung besucht werden können, sind unter anderem die Tobetage am Stadion am Montag, 24. Juli, von 15 bis 18 Uhr und am Montag, 31. Juli, von 14 bis 17 Uhr sowie die Wasserspiele mit Picknick am Jugendhaus Sachsenstraße am 31. Juli und das Open-Air-Kino am Freitag, 28. Juli, von 20.30 bis 23 Uhr.

Von Montag, 17. Juli, bis Montag, 24. Juli, können Jugendliche von 15 bis 18 Jahren an einem internationalem Austausch mit Jugendlichen aus der Partnerstadt Kolding im Blockhaus Ahlhorn teilnehmen. Die Fahrt kostet 175 Euro. Es sind nur noch wenige Plätze frei. Weitere Infos gibt es unter 0 42 21 / 99 26 02.