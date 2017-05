Am späten Donnerstagabend kam es bei Hatten zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Polizei Delmenhorst mitteilte, fuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Mercedes gegen 23.15 Uhr die Munderloher Straße in Richtung A28 entlang, bevor er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW überfuhr vier Bäume, einige Leitpfosten und überschlug sich mehrfach, bevor er auf einem angrenzenden Feld zum Stehen kam.

Überhöhte Geschwindigkeit und Alkoholeinfluss

Der Fahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und den Rettungsdienst kontaktieren. Nach derzeitigem Stand trug er lediglich einige Prellungen und Schürfwunden davon.

Ursache für den Unfall könnte nach ersten Erkenntnissen der Polizei überhöhte Geschwindigkeit gewesen sein. Zudem gab es Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. (wk)