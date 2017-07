Tanja Riesmeier mit einem Zicklein. (INGO MOELLERS)

Dötlingen-Ostrittrum. Ab jetzt hat Helmut Riesmeier zusammen mit vier Nandus Geburtstag. Denn pünktlich zu seinem Ehrentag am Freitag sind die kleinen Laufvögel geschlüpft. „Auf zehn weitere warte ich noch“, erzählt der Inhaber des Wild- und Freizeitparks Ostrittrum. Deren Eier liegen noch im Brutkasten, Helmut Riesmeier wartet auf das erste Knacken. Erst im kommenden Jahr werden die Nandus, die dem Afrikanischen Strauß ähneln, in das Außengehege gelassen, den Winter über bleiben sie in einer Voliere. So lange sie noch so klein sind, stellen Marder und andere Raubtiere eine zu große Gefahr dar, erzählt er.

Die vier gefiederten Nandus sind nicht der einzige Nachwuchs im Tierpark: In den vergangenen Wochen gab es einen wahren Babyboom, Tierbabys wohin der Besucher auch blickt. Da wäre zum einen „Onkel Johnny“. Das elf Tage alte Zwergesel-Fohlen ist noch etwas schüchtern. Es hält sich dicht an seine Mama „Daisy“, weicht ihr nicht von der Seite, trabt ihr im Gehege hinterher, schmiegt sich immer wieder an sie. „Den Namen hat er erst seit Donnerstag“, erzählt Tanja Riesmeier, die gemeinsam mit Mann Thomas und ihren Schwiegereltern den 18 Hektar großen Wildpark betreibt. Denn für den kleinen Hengst hat sich ein Pate gefunden, dieser darf dann den Namen aussuchen. 200 Euro kostet die Tierpatenschaft für ein Jahr – für einen Esel, der Preis variiert je nach Tier. „Das hilft uns schon sehr“, sagt Riesmeier. Frisches Heu und anderes Futter, der Hufschmied, der Tierarzt: So ein Esel kostet ordentlich. Demnächst erwartet übrigens auch die Esel-Dame „Lisa“ Nachwuchs. Wann genau lässt sich laut Riesmeier schwer schätzen.

Eines der fünf Göttinger Minischweine: Sie sind vor drei Wochen im Wild- und Freizeitpark Ostrittrum geboren. (INGO MOELLERS)

Drei Affen an einem Tag geboren

Gegenüber im Känguru-Gehege hat es bereits im vergangenen Herbst Nachwuchs gegeben. Doch erst vor Kurzem hat Tanja Riesmeier davon erfahren. „Bei den Kängurus bekommt man das gar nicht mit. Die Babys kommen im Beutel zur Welt und bleiben dann monatelang darin, werden dort gesäugt.“ Erst vor einigen Wochen habe sie die Mini-Kängurus erstmals zu Gesicht bekommen, neun an der Zahl.

Zwergesel "Onkel Johnny" (links) ist noch scheu. (INGO MOELLERS)

Eine wahre Besucherattraktion sind die drei Berberaffen-Babys, gerade einmal zwei Wochen alt. Noch winzig klein, krallen sie sich an ihren Müttern fest, sogar während diese die Wände hochklettern oder sich von Ast zu Ast hangeln. „Die drei sind lustigerweise alle an einem Tag geboren“, berichtet Riesmeier. Und das von drei unterschiedlichen Müttern. Mit dem Zuwachs erhöht sich die Zahl der Berberaffen auf 16. Sie werden in einem Doppelgehege gehalten, damit ausreichend Platz ist und sich die Tiere auch mal aus dem Weg gehen können. „Das ist eine richtige Sippe“, erzählt Riesmeier. Es gibt eine feste Hierarchie, feste Regeln. So dürfen auch nicht alle Affen dem Nachwuchs zu nahe kommen oder ihn gar liebkosen. Dafür sorgen die Affen-Mamas.

Auf Trippelschritten durchs Gehege

Vier Nandus sind am Freitag geschlüpft. (INGO MOELLERS)

Die Berberaffen sind – unabhängig von den Babys – bei den Parkbesuchern äußerst beliebt. Riesmeier: „Wir Menschen erkennen uns in den Tieren wieder, das macht das große Interesse aus.“ Ursprünglich stammen die Berberaffen aus Malaga und Gibraltar. Dort laufen sie frei herum, und stehlen Touristen schon mal die Geldbörse. Und auch jetzt macht sich einer der Affen direkt an der Tasche des Fotografen zu schaffen, durch den Zaun ziehen kann er sie aber natürlich nicht. Dass einige der Affen komplett nass sind, hat einen ganz simplen Grund: die Wärme. Bei hohen Temperaturen klettern sie die Wand hoch und springen dann – nicht in einen Pool – ins Trinkwasserbecken.

Zu große Hitze kann unter Umständen auch den Göttinger Minischweinen zu schaffen machen. Fünf Ferkel sind vor drei Wochen geboren. Seitdem liegen sie entweder durstig an den Zitzen der Mama oder sie flitzen auf kleinen Trippelschritten durch das Gehege, stets unter den wachsamen Augen des Ebers und der vier Bachen. „Die Haut der Ferkel ist noch sehr dünn“, erzählt Riesmeier. Bei zu viel Sonne können sie schon mal einen Sonnenbrand gekommen. Um das zu vermeiden, hilft nur eins: Hausarrest. „Das ist zwar schade, aber wir wollen ja nur das Beste.“

Die Affen-Mama bewacht ihr Junges. (INGO MOELLERS)

Für zwei der kleinen Ferkel, das schwarze und das getupfte, hat sich bereits ein Käufer gefunden. Denn Familie Riesmeier verkauft die Minischweine, Kängurus und Ziegen an Privatpersonen. Für diese Tierhaltung bedarf es keiner speziellen Genehmigung, Voraussetzung sind aber vorhandene Stall- und Freilaufflächen. „Der große Vorteil bei unseren Ziegen ist: Sie sind im Falle eines Verkaufs schon kampferprobt“, sagt Tanja Riesmeier mit einem Augenzwinkern. Das Ziegen-Gehege ist eine weitere Attraktion im Park, denn dort können Besucher auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen und sie aus der Hand füttern. Zicklein gibt es aufgrund der großen Anzahl an Tieren das ganze Jahr über, Angst vor den Besuchern haben sie nicht.

Sehr scheu ist hingegen das Steinbock-Junge, das vor vier Wochen zur Welt kam. Erst vor einigen Tagen hat Tanja Riesmeier einen ersten Blick auf den Nachwuchs werfen können. Ob es männlich oder weiblich ist, kann sie aber noch nicht sagen, zu schnell ist er schon wieder geflüchtet. Gerade der Vater sei sehr darauf bedacht, dass niemand seinem Jungen zu nahe komme. Er behält die „Eindringlinge“ von der Zeitung permanent im Blick. „Wie imposant er mit seinem Geweih aussieht“, ist die Inhaberin auch nach den vielen Jahren im Tierpark immer noch beeindruckt.