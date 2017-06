Delmenhorst. Ein anonymes Schreiben ist am Montag im Jobcenter Delmenhorst eingegangen. Wie die Polizei mitteilte, drohten bislang Unbekannte in dem Brief eine mögliche Bombendetonation an. Die eingeleiteten polizeilichen Maßnahmen am Montag und Dienstag hätten allerdings keine Hinweise auf eine Gefährdung durch Sprengmittel ergeben, so die Polizei weiter. Die Beamten haben strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.