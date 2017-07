Ein Sicherheitsdienst passt ab sofort darauf auf, dass in den Problemblöcken am Wollepark 11 und 12 kein Feuer ausbricht. (Janina Rahn)

Der Fachdienst Bauordnung der Stadt Delmenhorst hat ab diesem Montag zum Schutz der Bewohner der Häuser Am Wollepark 11 und 12 einen Sicherheitsdienst beauftragt, die beiden Häuser rund um die Uhr wegen Brandgefahr zu überwachen. Das teilte die Verwaltung am Nachmittag mit. Gleichzeitig wurde eine Firma beauftragt, den Sperrmüll aus den Treppenhäusern zu entfernen. Im offiziellen Amtsdeutsch stellt der eine zusätzliche Brandlast da, steigert also das Feuerrisiko. Die Kosten dafür sollen die Eigentümer tragen – was nach den bisherigen Erfahrungen bezüglich nicht beglichener Gas- und Wasserrechnungen wohl eher ein frommer Wunsch der Verwaltung ist.

Die Verantwortlichen der Stadt haben beobachtet, dass sich in den Häusern 11 und 12 zunehmend Vandalismus ausbreite, unbewohnte Wohnungen würden aufgebrochen. In der Folge habe sich der bauliche Zustand der beiden Blöcke in den vergangenen Tagen rapide verschlechtert.

Auf das Problem mit der Vermüllung sei die Hausverwaltung aber bereits im Vorfeld der jetzigen Anordnung hingewiesen worden. Die verantwortliche Eigentümergemeinschaft kümmere sich allerdings überhaupt nicht um den Gebäudezustand. Zudem wurden die Eigentümer laut Stadtverwaltung dazu aufgefordert, zu der Situation Stellung zu nehmen. „Sie müssen erklären, wie sie Abhilfe schaffen, um eine dauerhafte Nutzung der Wohngebäude aufrechtzuerhalten“, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.