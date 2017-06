Beim Street-Food-Open-Air wird nicht nur geschlemmt, sondern es gibt auch etwas für Durstige. (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. Es ist der Duft kulinarischer Genüsse, der den Menschen am Bismarckplatz in die Nasen steigt. Und das hat einen Grund: An diesem Wochenende findet das erste Street-Food-Open-Air statt. Rund 20 Aussteller versorgen die Delmenhorster noch bis Sonntag mit Burger, Fisch & Co. Am Freitagnachmittag fiel der Startschuss für das dreitägige Event.

„Wir versuchen immer, einen guten Mix zu finden“, sagte Lukas Bock, einer der beiden Geschäftsführer des Veranstalters A & B Event aus Braunschweig, vor dem Beginn des ersten Street-Food-Open-Air in Delmenhorst. Und der Geschäftsführer hielt Wort. Bereits nach den ersten Metern lockte ein Grillstand mit Spießen. Einmal weitergegangen, gab es für die Besucher die klassische Currywurst zum Schlemmen.

Kay Krupa entschied sich beim Street-Food-Open-Air für einen klassischen Hamburger. Sein Geschmacksurteil lautete: gut! (INGO MOELLERS)

Kay Krupa war einer der zahlreichen Besucher, die sich am Freitag am Bismarckplatz eingefunden hatten. „Ich bin zum ersten Mal bei einem Street-Food-Open-Air. Ich wollte es einfach mal ausprobieren“, sagte der Delmenhorster. Krupa entschied sich für einen klassischen Hamburger. „Er schmeckt auf jeden Fall gut“, sagte er.

Neben dem klassischen Burger gab es auch mexikanische Gerichte wie Quesadillas oder Tacos, aber auch polnische Spezialitäten wie Piroggen. Ein Aussteller war zudem mit einem Smoker – also einem riesigen Grill – vor Ort und bot den Besuchern Fleischspezialitäten wie Pulled Pork oder Rips an. Auch für Liebhaber süßer Speisen fand sich ein Stand wieder, bei dem Crêpes angeboten wurden.

Als Aussteller beim ersten Delmenhorster Street-Food-Open-Air dabei sind Anbieter wie Trinkkultour, Bubble Waffle, Holsteiner, Street Gourmet, Tashiro's Dim Sum, Langos, Pan Kowalski, Fisch Art Street Food oder Poffertjes Luft und Liebe.

Wer das Street-Food-Open-Air noch besuchen möchte, kann dies sowohl am Sonnabend in der Zeit von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr tun. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.