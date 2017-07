Jetzt geht es sichtbar beim Teilabriss des Wolleparks voran. Große Bagger knabbern die Häuser weg, die Blocks sind größtenteils entkernt. (Janina Rahn)

Exodus im Problemviertel: Nicht nur die Blöcke 1 bis 5 Am Wollepark verschwinden, auch in den dahinter liegenden Häusern 11 und 12 ziehen immer mehr Menschen aus. Nicht ins Bild passte dagegen eine Polizeimeldung aus dieser Woche, denn bei Ermittlungen gab es keine Hinweise auf Betrug. Die wichtigsten Wollepark-Fragen und -Antworten.

Wie geht es mit dem Abriss voran?

Gut, sagt Lüder Steinberg, Bauleiter der Abrissfirma Bodo Freimuth. Die riesigen Bagger haben nun begonnen, Haus Nummer 5 einzureißen. „Was uns aufgehalten hat, war der asbesthaltige Estrich.“ Der musste separat entfernt werden, rund 1200 große weiße Säcke sind mit dem Material gefüllt. Stück für Stück müssen die Bagger sie aus den Häusern heben. Aber wenn auch die Teerpappe von den Dächern separat entsorgt ist und damit die Entkernung komplett abgeschlossen sein wird, soll es schnell gehen. Den anfangs avisierten Termin Ende September sieht Steinberg nicht in Gefahr.

Welche Schulden sind noch offen?

Die Stadtwerke Delmenhorst (SWD) sitzen immer noch auf Forderungen in sechsstelliger Höhe. Diese setzen sich zusammen aus rund 75.000 Euro für Gas und circa 50.000 Euro für Trinkwasser. Von der Wohnungseigentümer-Gemeinschaft wurde demnach nichts bezahlt – auch wenn die im April noch vor Gericht behauptet hatte, dass sie Geld überwiesen hätte. Den Beweis blieb der Hausverwalter schuldig.

Einzelne Eigentümer haben aber durchaus schon selbstständig angefangen zu zahlen. Rund 7000 Euro sind so bei den SWD eingegangen, war am Donnerstag von dem Unternehmen zu erfahren. In den beiden Häusern gibt es 80 Wohnungen, die 50 verschiedenen Besitzern gehören.

Zu Beginn der Eskalation standen noch weitere gut 70.000 Euro für Abwasser aus. Geld, das die SWD eintreiben und an die Stadt weiterleiten. Doch die Stadt wurde selbst aktiv und hat die Konten der Eigentümergemeinschaft gepfändet.

Mittlerweile dreht die Stadt den Spieß um. Oder versucht es, indem sie den Vermietern direkt oder indirekt ans Portemonnaie will. Mitte April stoppte zum Beispiel das Jobcenter auf Anweisung der Stadtverwaltung die Mietzahlungen. Betroffen waren 31 Wohnungen. Darin lebten offiziell 159 Frauen, Männer und Kinder.

Seit dieser Woche werden die beiden Häuser wegen des fortschreitenden Vandalismus‘ und der Brandgefahr rund um die Uhr von einem Security-Dienst bewacht. Laut Verwaltung kostet diese Maßnahme jede Woche 10 000 Euro. Die Stadt bezahlt das Geld, will es sich aber von den Eigentümern wiederholen.

Wie viele Menschen leben in den beiden betroffenen Blöcken 11 und 12?

Aktuell sind dort 264 Menschen gemeldet. Mitte März, als Stadtverwaltung und SWD in einer Pressekonferenz ihr weiteres Vorgehen erläuterten, waren in den beiden Häusern offiziell noch 350 Bewohner gemeldet, davon 80 Kinder und Jugendliche. Die Behörden gingen davon aus, dass in den beiden Blöcken deutlich mehr Menschen lebten, zum Teil bis zu 20 in einer Wohnung. Die städtischen Mitarbeiter, die die beiden Häuser inspizieren, berichten aber, dass die Zahl derjenigen, die sich in den Häusern aufhalten, zurückgegangen ist.

Wie soll es weitergehen?

Wenn der Abriss geschafft ist, soll die Politik einen überarbeiteten Bebauungsplan für das Gebiet beschließen. Zudem erhoffen sich Stadt und Polizei, dass die Zahl der Straftäter im Wollepark zurückgeht, weil die Häuser dann von der Stedinger Straße eingesehen werden können und sich nicht mehr so gut als Rückzugsort eignen.

Mit dem neuen Hausverwalter, nach Informationen des WESER-KURIER handelt es sich dabei um die Bremer Firma Waziri-Immobilien, ist noch kein Kontakt zustande gekommen, sagen die SWD. Am Freitag war Firmenchef Harun Waziri telefonisch auch für unsere Redaktion nicht zu erreichen.

Die SWD wollen ihr Geld nun einzeln bei den Eigentümern eintreiben. Mit Mahnverfahren kann sich das aber hinziehen. Zudem stehen noch Anzeigen im Raum. Auch wenn die Polizei keine betrügerischen Handlungen des Hausverwalters ermitteln konnte.