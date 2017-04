Im Wollepark haben die Abrissarbeiten begonnen. (Ingo Moellers)

Mit dem Teilabriss des Wolleparks ist am Mittwoch eines der größten Stadtumbauprojekte der vergangenen Jahre in Delmenhorst gestartet. „Ich freue mich über den Abrissbeginn“, sagte Oberbürgermeister Axel Jahnz, bevor ein Bagger symbolisch die ersten Betonbrocken aus dem ehemaligen Parkhaus des Wohnquartiers riss. Bis Ende September werden noch fünf achtgeschossige Wohnblöcke abgerissen, rund 20.000 Tonnen Schutt fallen an. Die Stadt geht davon aus, dass sie der Abriss unter dem Strich 1,5 Millionen Euro kosten wird.

Ab Mitte Mai soll der Rückbau der Wohnblöcke beginnen. Bis dahin müssen die Gebäude per Hand entkernt werden. Was länger dauert als geplant. Im Teppichkleber waren Asbestspuren gefunden worden. Die Böden von mehreren Hundert Wohnungen müssen nun händisch entsorgt werden. Das nächste Problem ist die Dämmung der Außenfassade: Hinter der Verkleidung aus Waschbetonplatten befindet sich eine Styrodur-Schicht, die ebenfalls separat entfernt werden muss, erklärt Bauleiter Lüder Steinberg. Erst dann kann mit einem Riesenbagger mit einer Reichweite von 40 Metern der Abriss so richtig beginnen.

Im Juli 2015 hatte die Stadt bei zwei Zwangsversteigerungen für rund 625.000 Euro den Zuschlag für die nicht mehr genutzten Wohnblöcke „Am Wollepark“ 1 bis 5 sowie das Parkhaus erhalten. Damit war ein großes Ziel für die Sanierung des Quartiers, das seit den 90er-Jahren mehr und mehr zum Problemviertel wurde, erreicht. „Es geht darum, dass wir vernünftige soziale Verhältnisse wiederherstellen“, erklärte der für Städtebau zuständige Fachbereichsleiter Fritz Brünjes. Das wäre in den Abrisshäusern, die teils seit vielen Jahren leer standen und entsprechend verwahrlost waren, nicht mehr möglich gewesen. Deswegen sollen die Gebäude auch „vom Markt genommen werden“, wie es Stadtbaurätin Bianca Urban formulierte. Anschließend wird komplett neu gebaut.

Bereits im Frühjahr 2012 wurden entsprechende Pläne vom Stadtrat beschlossen. Vorgesehen ist an der Stelle ein Mischgebiet, das die Ansiedlung von Betrieben und neue Wohnungen zulässt, zudem will die Stadt dort gerne eine Kindertagesstätte bauen. „Wir wollen hier ein neues, kleines Quartier schaffen. Studenten der Hochschule Bremen überlegen parallel, was auf der Fläche geschehen kann“, sagte Bianca Urban. Für den noch ziemlich trostlosen Spielplatz in der direkten Nachbarschaft der Abbruchhäuser sind die neuen Pläne bereits abgesegnet. Im Sommer soll die politische Diskussion über die Ausgestaltung der Nachnutzung beginnen. Der fünf Jahre alte Bebauungsplan muss aktualisiert werden.

Auch sozialpolitisch wird dem Abbruch des Häuserriegels eine große Bedeutung beigemessen. Zuletzt war Delmenhorst wegen des Wolleparks häufiger in die Schlagzeilen gekommen. Dabei ging es aber um die Häuser auf der anderen Straßenseite des Abbruchgebietes, vor allem um die Blöcke 11 bis 14. Ende März sorgte eine Großrazzia von Polizei, Zoll und Stadt für Aufsehen. Seit Sommer 2016 kontrolliert die Polizei in dem Quartier verstärkt, rund 20 Haftbefehle wurden seitdem im Wollepark vollstreckt. Wenn der Sichtschutz in Form der maroden Wohnblöcke erst weg ist, soll die Gegend weniger als Rückzugsort für Kriminelle taugen. So ist zumindest das Kalkül von Polizei und Stadtverwaltung.

Zudem sorgten Außenstände von rund 200.000 Euro für Gas und Wasser, die diverse Besitzer der Häuser 11 und 12 den Stadtwerken Delmenhorst (SWD) schulden, für großes mediales Interesse. Am 4. April kappten die SWD wegen der Schulden die Wasserversorgung für die beiden Häuser – mussten sie aber einen Tag später wieder herstellen, weil gegen den Lieferstopp bereits am 3. April eine einstweilige Verfügung vor dem Landgericht Oldenburg erwirkt worden war. An diesem Donnerstag wollen die SWD die Gasversorgung einstellen.

Es ist kein Geheimnis, dass die Stadt gern in den Besitz der Wohnblöcke 11 bis 14 kommen würde. Auch für diese Häuser wurden neue Bebauungspläne beschlossen. Die Stadt möchte sie ebenfalls gern abreißen. Was auch für den nördlichen Teil des Quartiers, das seinen Namen vom Park im Herzen des Viertels hat, galt. Doch ein Großteil des Bestandes wurde von der Investorengruppe Grand City Property (Grohner Düne) 2014 aufgekauft. Es wird derzeit mit viel Aufwand saniert und wieder bewohnbar gemacht. Die von Stadtplanern an dieser Stelle gewünschten luxuriösen Einfamilienhäuser sind somit ad acta gelegt.