Der kleine See im Tiergarten ist nicht gerade in der besten Verfassung. Aber das könnte sich jetzt ändern, weil mehrere Akteure ein Interesse daran haben, die Qualität des Gewässers endlich zu verbessern. (INGO MOELLERS)

Äußerlich scheint alles okay. Drei Entenküken hocken am Ufer, dicht aneinandergeschmiegt, ihre Mutter schwimmt auf dem Wasser, ein paar Äste liegen vor einer Bank im flachen Wasser und vermodern. Der kleine See im Tiergarten liegt idyllisch zwischen großen Bäumen. Aber der äußere Anschein trügt. Dem Gewässer geht es nicht besonders gut. Es ist ein Dauerzustand seit einigen Jahren. Doch das könnte sich bald ändern.

Das Problem des kleinen Gewässers ist der Sauerstoffgehalt. Immer wieder sinkt er in Wärmeperioden so stark ab, dass die Fische an die Wasseroberfläche kommen und nach Luft schnappen. Vor zwei Jahren war es richtig schlimm, im Juli 2015 kippte der See schlagartig um, rund 2000 Fische starben. Es wurden sofort Notmaßnahmen eingeleitet, Mitarbeiter des Fachdienstes Umwelt, der Stadtwerke sowie Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitglieder des Angelvereins Ahnbeck 73, der den See gepachtet hat, pumpten frisches Wasser aus der Welse in den See, um so viele Fische wie möglich zu retten. „Wir mögen den See schon gar nicht mehr besetzen, weil die Fische bei der nächsten Wärmeperiode tot sind“, sagt Heino Winkelmann, Gewässerwart der Ahnbeker Angler. Sie würden den See gern aufgeben, aber ihr Pachtvertrag mit den Landesforsten läuft noch über Jahre.

Kein Frischwasserzulauf

Das Problem: Der See verfügt über keinen Frischwasserzulauf. Gespeist wird er derzeit außer über Regen über Abwässer. Er dient für die Wildeshauser und die Oldenburger Landstraße und die dort liegenden Wohngebiete als sogenannte Vorflut. Dort wird also das Regenwasser aus dem Kanal hingeleitet, quasi als Zwischenstation, damit der Schmutz der Straße nicht direkt in die Welse fließt. „Bis vor ein paar Jahren wurde der See noch aus der Welse gespeist“, sagt Winkelmann. So lange sei auch alles gut gewesen. Doch die Versorgung wurde gekappt. „Damals gab es eine Staustufe, darüber wurde das Wasser in einen Nebenarm gedrückt“, erzählt Winkelmann.

Die Stufe wurde im Rahmen der Renaturierung der Welse umgebaut. Wobei es dazu unterschiedliche Versionen gibt. Dittmar Knoche, der die Anlage von Kiesbänken in der Welse für den Fischereiverein Delmenhorst zusammen mit dem Landesfischereibiologen Jens Salva begleitet hat, sagt, dass es so eine Stauung nicht gegeben habe. Heiko Stubbemann, Vorsteher des für die Welse zuständigen Ochtumverbandes, sagt wiederum, dass die Staustufe im Grunde nur durch eine Kiesbank ersetzt wurde. Und dass es technisch eigentlich immer noch möglich sein müsste, den See über einen Nebenarm der Welse zu speisen. Doch erstrebenswert scheint diese Lösung nicht zu sein, wie der Fachdienst Umwelt der Stadtverwaltung erklärt: „Eine Anbindung an die Welse – wie ursprünglich konzipiert – wird auf Empfehlung des Landesfischereiverbandes und auch aus praktischen Gründen aufgrund des Gefälles nicht mehr angestrebt.“

Weil es dem See aber bei Wärme schlecht geht und ein massives Fischsterben wie vor zwei Jahren vermieden werden soll, wurde im Frühjahr mit anderen Maßnahmen versucht, die Gewässerqualität zu verbessern. Unter anderem wurde die Faulschlammschicht vom Grund des Sees gebaggert. Für das Gewässer eine gute Sache, was auch Winkelmann so sieht. Allerdings war die Ausführung nicht im Sinne der Fischer, erzählt er: „Es wurden Tausende kleinster Fische einfach mit ausgebaggert. Mein Sohn und ich haben noch versucht, sie mit Keschern umzusetzen. Meiner Meinung nach hätte da in Absprache mit uns als Pächtern vorher ein Elektrofischen stattfinden müssen, damit der See fischfrei gewesen wäre“, sagt Winkelmann.

Dem Teich tat es aber gut, dass der Schlamm raus ist. Auch dass die Landesforsten Bäume am Ufer gerodet haben, damit nicht mehr so viele Blätter in den See fallen und dort vermodern, hat geholfen. Jürgen Müller-Schönborn, Fachdienstleiter Umwelt, ist zufrieden: „Die Auswirkung der bisherigen Maßnahmen ist zweifellos als positiv zu bewerten. Die Entschlammung war allerdings schon deshalb erforderlich, weil der Teich als Rückhaltebecken fungiert und das Rückhaltevolumen sich bereits einem kritischen Bereich näherte.“

Sprich: Der Platz wurde knapp, die Gewässerqualität spielte eine untergeordnete Rolle. Aber der Fokus verschiebt sich. „Die Qualität und Funktionalität des Gewässers als Lebensraum wird derzeit vom Fachdienst Naturschutz mittels Gutachtern festgestellt beziehungsweise dann bewertet“, führt Stadtsprecherin Maike Stürmer-Raudszus aus. Davon wird abhängen, ob eine weitere Maßnahme, mit der die Stadt die Gewässerqualität in dem See steigern will, auch durchgeführt wird: die Anpflanzung von Schilf im Uferbereich. Eine Entscheidung steht also noch aus.

Dittmar Knoche, obwohl mittlerweile kein Mitglied mehr im Delmenhorster Fischereiverein, will aber auch helfen, den See zu retten. Er hat bereits versucht, ein Gespräch mit Salva zu führen. Doch der ist derzeit im Urlaub. „Wir müssen uns mit allen zusammensetzen und auch vor Ort gucken, was zu tun ist. Es gibt einige Möglichkeiten, wie man Flachseen renaturieren kann.“