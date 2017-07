Durchgedrehte Fetthenne – Fingerfood-Schiffchen: eines von über 30 ungewöhnlichen Rezepten im Essgarten-Kochbuch. (FR (Verlag Eugen Ulmer))

„Unverschämte Fetthenne“ oder „durchgedrehte Fetthenne“: Das sind keine Schimpfwörter, wie man auf den ersten Blick vielleicht vermuten könnte. Es handelt sich vielmehr um zwei von über 30 ungewöhnlichen Rezeptideen aus dem neuen Kochbuch von Heike und Frederick Deemter, das am 22. Juni unter dem Namen „Das Essgarten-Kochbuch“ beim Ulmer Verlag erschienen ist.

Seit 20 Jahren kocht das Ehepaar Deemter in seinem Essgarten in der Harpstedter Gemeinde Winkelsett mit Blumen, Stauden und Sträuchern, die den meisten nur als Zierpflanzen bekannt sind. Zunächst haben sie nur für sich, später auch für ihre Gäste gekocht. Nur die wenigsten wussten, welche ungeahnten Delikatessen in ihren Ziergärten schlummern. Das geht auch vielen anderen Hobbygärtnern so. Mit ihrem Kochbuch will die Familie Deemter dies ändern und gibt darin einen Einblick in ihren über Jahre aufgebauten Wissensschatz sowie in ihre Kochkünste um die essbaren Gartenpflanzen.

„Alle Rezepte sind exotisch“, räumt Frederick Deemter ein. Das liege in der Natur der Sache, wenn man mit Zierpflanzen koche, die zwar in fast jedem Garten zu finden seien, aber nicht in jeder Küche. Dass die Rezeptkreationen teilweise recht schräg wirken, zeigt sich am Beispiel der fetten Henne. In Deemters Essgarten-Kochbuch finden sich hierzu gleich zwei Rezepte: eines davon mit französischem Schimmelkäse und Schokolade. „Diese Kombination scheint auf den ersten Blick nicht zusammenzupassen, harmoniert aber sehr gut“, sagt Frederick Deemter. Außerdem komme die Kreation auch bei den Besuchern der hauseigenen Orangerie gut an.

Die Orangerie hat die Familie erst kürzlich auf dem Gelände des Essgartens eingerichtet, weil das Interesse an ihrem Garten mit der Pflanzenvielfalt stetig wuchs. Darin wollen die Hobbygärtner unter anderem Seminare abhalten und ihren Gästen Schmackhaftes aus selbst geerntetem Obst und Gemüse anbieten. Auf der Speisekarte der Orangerie finden sich auch einige Rezepte aus dem Kochbuch.

Bei den Rezepturen für ihre ungewöhnlichen Speisen haben die Deemters keinerlei Hilfe eines Profikochs in Anspruch genommen. „Wir haben die Rezepte allesamt selbst kreiert, schließlich arbeiten wir schon seit 20 Jahren mit Wild- und Ziergemüse“, erklärt Frederick Deemter. Dennoch dauerte es etwa anderthalb Jahre, bis aus der anfänglichen Idee zu einem Kochbuch im Juni dieses Jahres Realität wurde. „Das Problem war, dass wir die Rezepte zwar schon oft gekocht haben, für genaue Angaben bezüglich der Menge an Salz und Pfeffer diese jedoch nochmals nachkochen mussten. Und so mussten wir eben warten, bis die Zierpflanzen wieder reif waren. Man kann diese ja nicht einfach im nächsten Supermarkt kaufen“, betont Deemter.

Das gilt für alle anderen Zutaten der Rezepte hingegen nicht. „Wir arbeiten ansonsten nur mit Zutaten, die man um die Ecke im Laden kaufen kann oder sogar im Schrank hat“, fügt er hinzu. Eines seiner Lieblingsrezepte in dem Kochbuch ist ein Zierquittenchutney mit Rosinen. „Das Überraschende an dieser Pflanze ist, dass es zwar auch eine Quitte ist, aber viel aromatischer“, führt Deemter aus, dem schon beim Gedanken an diese Speise das Wasser im Mund zusammenläuft.

Neben der unverschämten Fetthenne und dem Zierquittenchutney finden sich im Essgarten-Kochbuch der Deemters noch Rezeptkreationen zu 23 anderen Pflanzen, wie etwa Blaublattfunkie, Staudenknöterich, Magnolie, Stockrose oder Straucheibisch. „Wir haben uns bewusst auf 25 Pflanzen begrenzt, die bei vielen Leuten im Garten stehen“, erklärt der Hobbykochbuchautor, der noch reichlich Futterstoff für mehr Rezepte gehabt hätte. Die Auswahl ist in Vorspeisen, Hauptgänge und Nachspeisen unterteilt. Außerdem sollte für jede Jahreszeit ein passendes Rezept dabei sein.

Als gebürtige Holländer mögen es die Deemters traditionell sehr süß. Entsprechend gibt es in ihrem Essgarten-Kochbuch vorab eine entsprechende Warnung, die angegebenen Zuckermengen vorsichtig zu testen und nicht gleich die gesamte empfohlene Zuckermenge bei jedem Gericht beizugeben. Bei einigen der essbaren Pflanzen sei Zucker aber für den guten Geschmack wichtig und unabkömmlich.

Heike und Frederick Deemter: Das Essgarten-Kochbuch, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2017, Preis: 19,90 Euro.