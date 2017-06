Ecstasy-Tabletten: In Delmenhorst haben Ermittler auch diese Betäubungsmittel gefunden (Symbolbild). (dpa)

Elf durchsuchte Wohnungen, eine Festnahme und mehr als 50 Verdächtige: Die Polizei in Delmenhorst und dem Oldenburger Land hat in dieser Woche mit einer Großrazzia die Ermittlungen gegen Drogenhändler vorangetrieben. Am Montag seien Wohnungen in Ganderkesee, Delmenhorst, Wildeshausen, Hude und Westerstede durchsucht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Ein 33-jähriger Delmenhorster, bei dem ein Kilogramm Ecstasy und Amphetamine gefunden wurden und der bereits wegen Drogendelikten polizeibekannt war, ist in Untersuchungshaft genommen worden.

Nach den Razzien werde nun gegen 50 Verdächtige zwischen 15 und 25 Jahren ermittelt. Denn auch in den anderen Wohnungen habe die Polizei geringe Mengen an Drogen und weitere Beweismittel gefunden. Welche Beweismittel dies sind, wollte eine Sprecherin aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht sagen. "Unter den 50 Verdächtigen befinden sich aber auch Abnehmer", erklärte eine Polizei-Sprecherin.

Die Polizei hatte die Razzien organisiert, weil sie zwei Männer im Alter von 21 und 26 Jahren aus Ganderkesee im Visier hatte. Sie werden verdächtigt, gewerbsmäßig mit Drogen zu handeln. Auch gegen diese Männer sind laut Polizei nun Strafverfahren eingeleitet worden. (cah)