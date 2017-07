Niloofar (links) sowie Afsaneäh (3. v. l.) und Arash (hinten rechts) mit ihrem gemeinsam Sohn werden von Pastorin Anne Frerichs (2. v. l.) unterstützt. In der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde "Zu den zwölf Aposteln" können die Flüchtlinge ihren christlichen Glauben ausleben. (Janina Rahn)

Sie kommen alle aus dem Iran und teilen das gleiche Schicksal: Die Rede ist von Niloofar, Ehsan, Kurosh (Name geändert) sowie Arash und Afsaneäh. Alle fünf sind in diesem Jahr als Flüchtlinge nach Delmenhorst gekommen, weil sie in ihrem Heimatland aufgrund ihres Glaubens verfolgt worden sind – und zwar dem Glauben ans Christentum. In der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde „Zu den zwölf Aposteln“ können sie ihren christlichen Glauben ausleben. Doch allen fünf droht nach der Verfolgung im Iran das nächste gemeinsame Schicksal – die Abschiebung oder Überstellung aus Deutschland.

Kurosh ist einer der fünf Iraner und seit Anfang Januar in Delmenhorst. Er ist wie seine vier Landsleute in der Kaserne an der Wiggersloher Straße untergebracht. Im Iran ist Kurosh inoffiziell vom Islam zum Christentum konvertiert. „Christen stehen im Iran unter besonderer Beobachtung“, erzählt er.

Um seinen Glauben in seinem Heimatland ausleben zu können, ging Kurosh zu sogenannten Hauskirchen, in denen heimliche Gottesdienste für Christen stattfanden. Doch dabei war äußerste Vorsicht geboten. „Es gibt Geheimdienstoffiziere, die die Hauskirchen überwachen“, erzählt Kurosh. „Für die Muslime im Iran zählt aber nur der Islam und keine anderen Religionen. Deswegen musste ich als Christ Angst haben, dass ich festgenommen werde.“ Kurosh kam über Frankreich nach Deutschland und dann nach Delmenhorst. „Ich bin offiziell nach Frankreich und Deutschland gegangen, um dort Freunde von mir zu besuchen“, erzählt er. Auf eine Entscheidung zu seinem Asylantrag wartet Kurosh bisher vergeblich. „Ich habe vor sechs Monaten einen gestellt, aber es gab immer noch keine Entscheidung, ob ich bleiben darf“, sagt er.

Ebenfalls seit Januar in Delmenhorst sind Arash und Afsaneäh mit ihrem gemeinsamen Sohn. „Wir sind im Iran inoffiziell zum Christentum konvertiert. Deswegen haben wir aber Probleme gekriegt und mussten dann flüchten“, erzählt Arash. Für beide ging es zunächst nach Teheran, um dort heimlich Hauskirchen zu besuchen. Doch dort war die Gefahr wie bei Kurosh groß, aufzufliegen. „Wir wurden von meiner Mutter gewarnt, dass die Geheimdienstoffiziere hinter uns her sind“, sagt Arash mit leiser Stimme. „Meine Mutter hat dann Schleuser bezahlt, die uns nach Frankreich gebracht haben. Von dort aus ging es dann nach Deutschland.“

Dreiköpfige Familie hat Asylantrag gestellt

Die dreiköpfige Familie hat bereits einen Asylantrag gestellt, der jedoch abgelehnt wurde. „Sie müssen deshalb wahrscheinlich zurück nach Frankreich und dort einen Antrag stellen“, erklärt Shahram Shariati, der für die Flüchtlinge als Dolmetscher fungiert. „In Frankreich haben sie aber wohl auch keine großen Chancen auf einen erfolgreichen Asylantrag. Sie haben deshalb schon Klage eingereicht.“ Für Afsaneäh war der Weg zum christlichen Glauben ein besonders schwerer. „Ich wurde so erzogen, dass Mann und Frau nicht gleichberechtigt sind. Erst als ich mit dem Christentum in Kontakt gekommen bin wurde mir klar, dass beide die gleichen Rechte haben“, erzählt sie. Durch die Konvertierung zum Christentum hat sich für die Mutter ihr Leben völlig verändert. „Ich möchte Frieden und meine Religion ausleben können“, sagt sie.

Niloofar und Ehsan sind seit drei Monaten in Delmenhorst. Das Ehepaar hat in Teheran gelebt, konnte dort aber aufgrund seines Glaubens nicht in die Kirche gehen. „Wir wurden wie die anderen von den Geheimdienstoffizieren beobachtet“, erzählt Niloofar. „Ich möchte eine freie Christin sein. Das ist aber im Iran nicht möglich.“ Als die beiden Probleme bekamen, versteckten sie sich einen Monat lang in einer kleinen Stadt. „Ehsan hat dann dafür gesorgt, dass wir nach Frankreich und später nach Deutschland kamen“, erzählt Niloofar.

In der Kaserne in Adelheide sind die fünf Iraner mit anderen Flüchtlingen, darunter Iraner und Afghanen, untergebracht. Und selbst dort haben sie aufgrund ihres Glaubens Probleme. „Die anderen Familien dort sind fast alle Muslime. Und Muslime akzeptieren nur ihre eigene Religion, nämlich den Islam“, erklärt Shahram Shariati. „Die fünf sind für sie ungläubig. Wenn Kinder Andersgläubiger beispielsweise etwas anfassen, sagen sie, dass es dann unrein ist.“ Doch Afsaneäh versucht, mit Muslimen darüber zu reden. „Es gibt ein paar Afghanen, die Interesse daran haben, zum Christentum zu konvertieren“, erzählt sie. „Ich möchte anderen Leuten helfen, den richtigen Weg zu finden.“

Allen fünf hilft der Glaube bei der Hoffnung auf ein besseres Leben. Unterstützung erfahren sie dabei von der Pastorin der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde „Zu den zwölf Aposteln“, Anne Frerichs. „Wir haben seit eineinhalb Jahren eine Gruppe von Iranern und Afghanen, die immer größer geworden ist. Sie besuchen unsere Gottesdienste, in denen wir auch schon das Evangelium auf Persisch gelesen haben“, erzählt Frerichs.

Kurosh, Arash und Ehsan hatten bereits die Möglichkeit, an einem Integrationskurs teilzunehmen. Afsaneäh will dies ab August ebenfalls tun, da dann ihr Sohn in die Schule geht. Um die deutsche Sprache schneller zu lernen, machen die fünf Iraner außerdem freiwillig einen Sprachkurs mit einer anderen Iranerin, die bereits seit eineinhalb Jahren in Delmenhorst ist. Alle Möglichkeiten auszuschöpfen, lautet das Motto der Fünf, um in Deutschland bleiben zu können. Denn zurück in den Iran wollen sie alle nicht.