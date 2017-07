Mark Forster tritt am 5. August auf. (BRITTA PEDERSEN, dpa)

Delmenhorst. Laue Sommernächte, dazu ein schöner Film, mitreißende und bezaubernde Musik mit großen Namen der deutschen Pop-Szene oder gar poetisches Theater. So lässt sich der Open-Air-Sommer in Delmenhorst zusammenfassen. Zwar gibt es keinen Kultursommer wie in Oldenburg oder eine Breminale, aber doch immerhin einige Möglichkeiten, im Herzen der Stadt Kultur zu genießen.

Freitag und Sonnabend, 21. und 22. Juli, 22 Uhr: Das Theater Anu hat das Stück „Die große Reise“ zwar schon einmal in Delmenhorst gezeigt, aber die einzigartige Poesie dieser Vorstellungen verfügt über genügend Magie und Zauber, um Zuschauer immer wieder aufs Neue zu faszinieren. Zumal das Stück zuletzt vor fünf Jahren lief. Der besondere Clou auf der Burginsel sind Tausende von Kerzen, die diesem Ort eine ganz besondere Atmosphäre verleihen. Wer das Theater Anu schon einmal erlebt hat, wird sicherlich wiederkommen wollen. Allerdings muss das Wetter mitspielen, damit das Lichterlabyrinth auch tatsächlich erleuchten kann. Mit Einbruch der Dunkelheit öffnen sich dann die Tore in eine fantastische Welt mit „berührenden Geschichten voller Sehnsucht, die von der großen Reise des Lebens erzählen“.

Schon 2007 war die Burginsel Ort einer „Nabucco“-Aufführung, auch dieses Mal dürfte es bei der populären Oper Verdis wieder sehr voll werden (fpr: Frank Peter und Paulis Veranstaltungsbüro, FR)

Freitag, 28. Juli, 21.15 Uhr: Kino unter freiem Himmel, das hat etwas Romantisches, das hat auch viel Retro-Charme, denn die Zeit der Open-Air-(Auto-)Kinos ist lange, lange vorbei. Im vergangenen Jahr hat der Fachdienst Jugendarbeit diese Idee wiederbelebt. Offenbar erfolgreich, denn in diesem Sommer wird es wieder Filme und frische Luft geben. Am ersten Abend wird der französische Film „Nur wir drei gemeinsam“ gezeigt, in dem der Komiker Kheiron die Geschichte seiner Familie erzählt, die zur Zeit der iranischen Revolution aus dem Iran auf einer abenteuerlichen Route über Kurdistan in die Türkei nach Frankreich geflohen ist. Der Eintritt ist frei.

Freitag und Sonnabend, 4. und 5. August, 20 beziehungsweise 19.30 Uhr: Es wird das große Experiment des Sommers. Das Team der Divarena um die Geschäftsführer Christoph Becker und Christian Hohnholt schenken der Stadt ein großes Pop-Open-Air. Eigentlich war es geplant, die beiden Konzertabende auf dem Marktplatz auszurichten, doch schnell zeigte sich beim Kartenvorverkauf: Das Interesse ist zu groß. Deswegen werden nun erstmals die Graftwiesen zum Open-Air-Gelände. Den Start macht am Freitag der über die Vox-Sendung „Sing meinen Song. Das Tauschkonzert“ bekannt gewordene Gregor Meyle mit seiner Band, der im Rahmen seiner „Die Leichtigkeit des Seins“-Sommerkonzerte-Tour 2017 auch einen Stopp in Delmenhorst eingeplant hat. Im Vorprogramm von Meyle spielen David Pfeffer (gewann die Castingshow „X-Factor“) und Alexander Knappe (auch bekannt durch „X-Factor“). Am Sonnabend steht dann Mark Forster – der bei der gerade zu ende gegangenen Staffel von „Sing meinen Song“ dabei war und von seinen Promikollegen ob seiner Qualitäten liebevoll mit dem Spitznamen „Hitmonster“ liebkost und gefrozzelt wurde – auf der Graftwiesen-Open-Air-Bühne.

Beim zweiten Open-Air-Kino auf dem Rathausplatz wird die Herrndorf-Verfilmung "Tschick" vom Fachdienst Jugendarbeit gezeigt. (Lago Film GmbH und StudioCanal, dpa)

Freitag, 18. August, 20 Uhr: Große Oper vor der dramatischen Burginsel-Kulisse, das ist nicht neu. Das gab es 2007 schon einmal, auch damals wurde der Verdi-Gassenhauer „Nabucco“ gespielt. „Man muss ‚Nabucco‘ mit dem weltberühmten Gefangenenchor wenigstens einmal unter freiem Himmel und in einer grandiosen Inszenierung erlebt haben“, wirbt das Kulturbüro für die Aufführung, die übrigens Delmenhorsts Beitrag zum Gartenkultur-Musikfestival des Kommunalverbundes ist.

Freitag und Sonnabend, 25. und 26. August, 20 Uhr: Und noch ein Festival, noch ein sehr junges dazu. Das Burginsel-Festival feierte 2016 seine erfolgreiche Premiere. In der spektakulären Burginsel-Bühnen-Kulisse gibt es an zwei Abenden Musik, wobei einmal eher die Freunde populärer bis rockiger Klänge angesprochen werden, während der zweite Abend eher etwas für Musical-Freunde sein dürfte. Am Freitag rockt die Queen-Tribute-Band „Queen Kings“, am Sonnabend lockt die Musical-Night. Live und in Kostümierung hören die Besucher Lieder aus bekannten Musicals. Von Udo Jürgens über Udo Lindenberg bis König der Löwen gibt es so ziemlich alles, was gerade auf deutschen Musical-Bühnen angesagt ist. Ganz wichtig ist wieder die Picknick-Atmosphäre, wobei es auch ein Catering-Zelt gibt. Und das bereits im vergangenen Jahr ausgesprochen beliebte Graft-Bier, das eigens für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft gebraut wird, fließt auch aus dem Hahn.

Freitag, 8. September, 20.15 Uhr: Sechs Wochen nach Film Nummer eins läuft unter dem Sternenhimmel vor dem Rathaus der zweite Film in der Open-Air-Kinoreihe der Stadt. Gezeigt wird dann die Literaturverfilmung „Tschick“ von Fatih Akim, basierend auf dem Roman von Wolfgang Herrndorf. Der Film handelt von zwei jugendlichen Außenseitern, die sich zu Beginn der Sommerferien in einem gestohlenen Auto in Richtung Walachei aufmachen.