2011 brannten mehrere Hochhäuser an der Bremer Straße. Seitdem ist die Wärmedämmung beim Brandschutz in der Stadt besonders im Auge. (CARMEN JASPERSEN, dpa)

Ein Feuer-Inferno im Londoner Grenfell-Tower kann sich in Delmenhorst wohl nicht abspielen, die Evakuierung der Bewohner eines Hochhauses wie in Wuppertal wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Denn erstens werden die Bauvorschriften eingehalten, sodass so leicht brennbare Stoffe wie in London in vergleichbarer Form nicht zum Einsatz kommen, zudem werden die Gebäude regelmäßig kontrolliert. Wobei es in Delmenhorst – zumindest im bauordnungsrechtlichen Sinne – lediglich fünf Hochhäuser gibt, wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt. „Diese weisen jedoch keine ähnliche Konstruktion wie das Hochhaus in London beziehungsweise das Hochhaus in Wuppertal auf“, erklärt Stadtsprecher Timo Frers.

Um als Hochhaus klassifiziert zu werden, muss ein Gebäude höher als 22 Meter sein. So definiert es zumindest die niedersächsische Bauordnung. Was zum Beispiel auch bedeutet, dass selbst im Wollepark keine Hochhäuser stehen. Trotzdem hat die Bauverwaltung auch ein Blick auf andere Gebäude: „Die Delmenhorster Gebäude unterliegen den gesetzlich vorgeschriebenen regelmäßigen Überprüfungen nach Paragraf 30 Allgemeine Durchführungsverordnung zur niedersächsischen Bauordnung“, erklärt Frers. Sollte dabei eine Gefahr für Bewohner entdeckt werden, würde die Stadtverwaltung sofort handeln. „Die aktuellen und bisherigen Überprüfungen durch die Behörde haben keine Parallelen oder erkennbare Gefahren für die Nutzer ergeben.“

Dabei hatte es in Delmenhorst auch schon einen solchen Brand gegeben: 2011 an der Bremer Straße. Damals hatten ein paar junge Männer Mülltonnen in Brand gesetzt. Das Feuer sprang aus dem Tonnen-Verschlag schließlich auf die Fassade über, 22 Wohnungen brannten aus, weitere 25 Wohnungen waren durch Brandrauch und Wasserschäden unbewohnbar, fünf Häuser wurden insgesamt in Mitleidenschaft gezogen. 200 Bewohner aus den Gagfah-Blöcken mussten umquartiert werden, der Schaden ging in die Hunderttausende. Es war einer von fast 100 Bränden in den vergangenen 16 Jahren in Deutschland, bei denen die Wärmedämmung wie ein Brandbeschleuniger wirkte. Die Feuerwehr in Frankfurt sammelt solche Fälle.

„Seit 2011, also seit diesem Brand an der Bremer Straße, verwenden wir von der Stadt solche Wärmedämmverbundsysteme nicht mehr“, sagt Andreas Tensfeldt. Allerdings macht sich der Fachbereichsleiter Gebäudemanagement mit Blick auf seinen Bestand wenig Sorgen. Wohngebäude gehören nämlich nicht dazu, und die Gefahr ist in Häusern, in denen die Menschen auch schlafen, deutlich größer. Schulen und Sporthallen verfügten zudem über genügend Fluchtwege. Die Wärmedämmung mit Styropor ist laut Tensfeldt ein schwieriges Thema. „Es gibt zwei Klassen. Da ist einmal B2, das ist normal entflammbar. Und B1, das ist schwer entflammbar. Das ist aber wieder aus anderen Gründen in der Kritik, weil es recht giftig sein soll.“

Laut Bauordnung darf aber auch B2-Material verbaut werden, nämlich in Ein- und Mehrfamilienhäuser bis zur Gebäudeklasse 3, worunter der Gesetzgeber „sonstige Gebäude mit einer Höhe bis zu sieben Meter“ versteht. „Die geltende Bauordnung schließt brennbare Bekleidungen einschließlich der Dämmstoffe für Hochhäuser aus“, erklärt Frers. Und vor allem wird in Deutschland auf etwas wert gelegt, was es in England scheinbar nicht gegeben hat: „Brandschutzriegel“, erklärt Stefan Ludwig, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GSG. Die in die Jahre gekommenen Mehrfamilienhäuser der GSG werden nach und nach saniert, unter anderem wird dann neu gedämmt. „Aber es entspricht alles unseren hiesigen Brandschutzvorschriften“, betont er. Zudem würde ja nicht nur nach diesen Maßgaben gebaut, sondern solche Sanierungen werden auch abgenommen, also genauesten geprüft, erklärt Ludwig.

Nach dem Feuer in London wollte Reiner Fulst, Geschäftsführer des Bauvereins, auch sofort die beiden höchsten Gebäude in seinem Bestand an der Lüneburger Straße auf potenzielle Gefahren prüfen lassen. Aber sein Gebäudetechniker gab Entwarnung. „Er kennt die Wandstruktur. Er wusste, dass sich dort kein solches Dämmmaterial befindet, sondern dass die Außenwand aus Beton besteht“, sagt Fulst. Dort, wo der Bauverein gedämmt habe, sei dies vor allem am Giebel geschehen, hinter der neuen Verklinkerung befinde sich Mineralwolle. „Wir haben keine Kunststoffplatten verbaut“, erklärt Fulst. Die rund 100 Häuser im Bestand des Vereins seine auch schnell auf etwaige Gefahrenquellen überprüft worden.