Delmenhorst. Am Sonntag, 25. Juni, hat der Delmenhorster Justin Winter mit seinem Titel „Ein Sommer zum Verlieben“ erstmals die Sommerhitparade in der ARD-Show „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross gewonnen. Dies berechtigte ihn dazu, den Titel in der darauffolgenden Sendung gleich noch einmal zu präsentieren. Und mit 74 Prozent der abgegebenen Stimmen konnte der Delmenhorster am Sonntag seine Position noch stärken und sich deutlich gegen seine Konkurrentin aus Österreich durchsetzen. Das bedeutet, dass Justin Winter am kommenden Sonntag, 9. Juli, abermals antreten und seinen Titel zum dritten Mal in der ARD-Show (10 bis 12 Uhr) präsentieren wird. Sollte er abermals gewinnen, werden die wöchentlichen Auftritte allerdings nicht fortgesetzt. In diesem Fall wird er bei der Endrunde im Herbst in der ARD dabei sein. Da die Fernsehzuschauer vor den Bildschirmen entscheiden, wer der jeweilige Sonntags-Sieger sein wird, hofft Justin Winter erneut auf viele Anrufe von seinen Fans und Freunden aus Norddeutschland.