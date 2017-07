Auf der Autobahn 1 hat sich am Mittwochmorgen um 6.46 Uhr zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-Nord und Groß Ippener in Richtung Hamburg ein Verkehrsunfall ereignet. Dieser zog Stunden später eine Vollsperrung der A1 zwischen 12 und 14 Uhr nach sich. Laut Polizei fuhr ein 36-jähriger Lastwagenfahrer mit Anhänger aus Nordrhein-Westfalen auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn. Zum Unfallzeitpunkt wurde er von einer Sattelzugmaschine mit Anhänger überholt, die nach dem Überholvorgang so dicht vor dem Laster einscherte, dass dieser stark abbremsen musste und auf den Seitenstreifen lenkte, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei sei der Laster nach rechts von der Fahrbahn ab- und zwischen Berme und Außenschutzplanke zum Stehen gekommen.

Vollsperrung bis 14 Uhr

Der Fahrer blieb unverletzt. Die entstandenen Schäden am verunfallten Fahrzeug sowie im Seitenraum und an der Schutzplanke schätzt die Polizei auf insgesamt etwa 10 000 Euro. Der demolierte Laster musste mithilfe eines Kranes geborgen werden, was eine Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Hamburg von 12 bis 14 Uhr erforderlich machte. In der Folge habe sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Der beteiligte Fahrer der Sattelzugmaschine entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt vom Unfallort, wie die Polizei weiter mitteilt.