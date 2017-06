"Free Steps" treten am Freitag ab 20 Uhr auf der Rathausplatz-Bühne auf. Zum Repertoire der zehn Musiker gehören Rock- und Popsongs verschiedenster Art, Deutschsprachiges, Oldies und auch zahlreiche aktuelle Chartbreaker. (Björn Hake)

Doppelter Grund zu feiern: Während des diesjährigen Stadtfestes, das am Donnerstag beginnt, findet auch die Meisterfeier des Fußball-Landesliga-Meisters SV Atlas Delmenhorst statt. Am kommenden Sonnabend empfängt die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (DWFG), Organisator der dreitägigen Sause, den künftigen Oberligaclub um 18 Uhr auf der Bismarckplatz-Bühne, um die Spieler gemeinsam mit den Fans gebührend zu feiern.

Der Eintritt ist frei

Zum Stadtfest, 8. bis 10. Juni, verwandelt sich die City in eine Partymeile mit drei Bühnen und zahlreichen Buden. Die DWFG hat wie im Vorjahr 15 Sponsoren mit ins Boot geholt. Mehr als 30 Aussteller, darunter Getränke- und Imbissbuden sowie Cocktailstände, sorgen für das nötige Stadtfest-Flair. Das Publikum kann bequem zwischen den Schauplätzen pendeln. Zäune oder Eintrittsgelder wie bei einigen bisherigen Stadtfest-Ausgaben erwartet die Besucher nicht.

In diesem Jahr werden drei verschiedene Mottobühnen auf den Plätzen rund um das Rathaus bespielt. Der Wallplatz verwandelt sich dabei in eine Club- und Housebühne, um vor allem das jüngere Publikum anzuziehen. Der Bismarckplatz steht unter dem Motto „Rock“ – dort werden verschiedene Livebands aufspielen. Auf der Hauptbühne, dem Rathausplatz, heizen Top-40-Livebands dem Publikum ein.

Anlässlich des Stadtfestes weicht der Wochenmarkt am Sonnabend, 10. Juni, auf den Hans-Böckler-Platz sowie den Rathausbrunnenplatz aus. Das teilt Timo Frers, Pressesprecher der Stadt, mit. Deshalb darf auf dem Hans-Böckler-Platz von Freitag, 24 Uhr, bis Sonnabend, 15 Uhr, nicht geparkt werden. Falschparker werden kostenpflichtig abgeschleppt. Parkplätze gibt es stattdessen auf den Graftwiesen, an der Marktstraße und Rudolf-Königer-Straße sowie Am Stadtwall.

In der Innenstadt herrscht laut Veranstalter während des Stadtfestes Glas- und Flaschenverbot. Freitag und Sonnabend geht die Party zwar bis zwei Uhr früh, ab Mitternacht wird die Musik jedoch runter gedreht. Am Donnerstag ist bereits um Mitternacht Schluss.

Weitere Infos zum Programm finden sich auf www.stadtfest-del.de.