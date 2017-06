Das Foto zeigt die geplante Erweiterung des Verwaltungstrakts sowie den Anbau eines Klassenraums an der Grundschule Dürerstraße. Für die Maßnahme hat die Verwaltung Kosten in Höhe von 600 000 Euro veranschlagt. (frei)

Während die Schülerinnen und Schüler ihre freie Zeit genießen, rücken in den nahenden Sommerferien in zahlreichen Schulen und Kindergärten wieder die Handwerkerkolonnen an. Die Bandbreite der zu erledigenden Aufgaben reicht dabei von Malerarbeiten bis hin zum kompletten Anbau. Die größten Arbeiten stehen wieder einmal im Gymnasium Ganderesee an, aber auch die Grundschulen Dürerstraße und Bookholzberg verwandeln sich Anfang Juli in größere Baustellen. Rechnet man alle Arbeiten an Ganderkeseer Schulen zusammen, also auch die am Gymnasium, die der Landkreis bezahlt, ergibt sich eine Investitionssumme von 2,375 Millionen Euro. Hinzu kommen noch rund 500.000 Euro für Neubau- und Sanierungsarbeiten an den Kindertagesstätten der Gemeinde.

Bereits am Donnerstag sind die Handwerker im Gymnasium angerückt, um die Toiletten des E-Traktes zu sanieren und im F-Trakt allgemeine Unterrichtsräume in Kunsträume umzuwandeln. „Die brauchen wir dort, weil aus den alten Kunsträumen naturwissenschaftliche Räume werden“, erläutert Schulleiterin Renate Richter die Rochade. Nach Auskunft von Ludger Krone, der die Planung in der Kreisverwaltung koordiniert, kostet allein diese Maßnahme etwa 510.000 Euro. Geplant ist, dass die Arbeiten innerhalb der Ferien fertiggestellt werden, aber Renate Richter würde sich auch nicht wundern, wenn es etwas länger dauern würde. „Mit solchen Verzögerungen können wir inzwischen umgehen“, meint sie.

In der kommenden Woche soll dann auch die Neugestaltung des Schulhofes starten, für die das Gymnasium nicht nur den Oldenburger Planer Hans-Jürgen Flemmig mit ins Boot geholt hat, sondern auch die Kreisverwaltung davon überzeugen konnte, dessen Entwurf umzusetzen. Krone rechnet hier mit Kosten in Höhe von 430.000 Euro, die Arbeiten werden sich planmäßig bis Ende September hinziehen.

In der Grundschule Dürerstraße wird der Verwaltungsbereich erweitert, zudem wird nahe der Feuerwehrzufahrt ein Klassenzimmer angebaut. Die Arbeiten sollen im Juli beginnen und werden voraussichtlich bis Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres andauern, wie Gemeindesprecher Hauke Gruhn mitteilte. Die Kosten sind mit rund 600.000 Euro im Haushalt veranschlagt.

Arbeiten sollen Anfang nächsten Jahres abgeschlossen werden

Auch an der Grundschule Bookholzberg werden der zu klein gewordene Verwaltungstrakt und das Lehrerzimmer erweitert. Konkret entstehen dort vier neue Büros und eine Lehrerbücherei. Außerdem wird das Dach des vorhandenen Verwaltungstraktes saniert. Die Arbeiten sollen ebenfalls im Juli starten und Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres abgeschlossen sein. Die Kosten hierfür veranschlagt die Verwaltung mit rund 550.000 Euro.

Bereits jetzt eine Baustelle ist die Turnhalle am Ammerweg in Bookholzberg. Der alte Bodenbelag und die Teleskoptribüne sind bereits in der vergangenen Woche herausgerissen worden, wie Hauke Gruhn erläutert. Der neue Boden und die neue Tribüne sollen etwa Mitte August in Betrieb genommen werden. Die Kosten liegen bei rund 230.000 Euro.

In der Turnhalle an der Grundschule Schierbrok wird mit Ferienbeginn ein Teil der Umkleiden und Duschen saniert. Kostenpunkt: etwa 40.000 Euro. Umfangreiche Malerarbeiten finden in der nächsten und übernächsten Woche in der Oberschule Ganderkesee statt, die Kosten dort sind mit rund 15.000 Euro kalkuliert.

Auch über die Sommerferien hinweg dauern derweil die Arbeiten am zweiten Krippenanbau des Montessori-Kinderhauses in Ganderkesee an. Baubeginn war im März, der Anbau soll im September bezugsfertig sein. Die Kosten sollen etwa 450.000 Euro betragen.

Im Kindergarten „Kleine Wolke“ an der Lindenstraße steht eine Renovierung des Waschraums und der Küche an, zudem sind Malerarbeiten geplant. Kosten insgesamt: rund 35 000 Euro. Die Arbeiten finden in der Schließzeit der Kindertagesstätten (10. bis 28. Juli) statt. Gleiches gilt für Malerarbeiten in den Horten Lange Straße und Schierbrok sowie in den Kitas Schönemoor, Bergedorf, Kühlingen, Elmeloh und Bookholzberg. Die Kosten dafür liegen insgesamt noch einmal bei etwa 20.000 Euro.