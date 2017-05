Die Bewohner der Wollepark-Wohnblöcke 11 und 12 sollen in neue Unterkünfte umziehen. Doch diese zu finden ist ein schwieriges Unterfangen. (Ingo Moellers)

Denen am 27. April das Gas abgestellt wurde, die seitdem nicht mehr heizen können und auch kein warmes Wasser mehr haben. Denen nun, nach dem Urteil des Landgerichts Oldenburg aus der Vorwoche, auch jeden Tag das Wasser abgestellt werden kann. „Einen Termin haben wir noch nicht“, sagt Britta Fengler, Sprecherin der Stadtwerke (SWD).

Frankes Kollegen reden regelmäßig mit den Bewohnern der Häuser, „ich würde sagen, wir haben zu allen, die in 11 und 12 leben, Kontakt“. Die Mitarbeiter aus dem Nachbarschaftszentrum sind vor Ort, die Integrationsberaterin, die in der zentralen Anlaufstelle für Flüchtlinge sitzt, kümmert sich genauso wie die Mitarbeiter des Projektes „Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen“ (EHAP), das in der Stadt unter dem Namen „Uchastie DEL“ agiert; Uchastie ist Bulgarisch für Hoffnung. Der Unmut ist deswegen so groß, weil die Betroffenen nicht verstehen, warum sie Geld an ihre Vermieter gezahlt haben und jetzt so große Beträge fehlen.

„Dort wird derzeit verstärkt von vielen geguckt, neue Wohnungen zu finden“, erzählt Franke. Was schwierig ist. Die meisten Bewohner kommen aus Bulgarien oder Rumänien, was offenbar die erste Hürde auf dem Wohnungsmarkt ist. Einige Großfamilien sind unter den Bewohnern, und entsprechend große Wohnungen sind immer knapp. Zudem ist der Wohnungsmarkt derzeit ziemlich leer. Und wer einem potenziellen Vermieter seine aktuelle Adresse nennt, ist sowieso meist raus aus dem Rennen um eine Wohnung. „Deswegen versuchen wir nun verstärkt, Wohnungen zu finden.“

Einige der Bewohner sind laut Franke auch schon seit Längerem auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Allerdings erfolglos. Das, was seit Mitte April geschieht, ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Die Wohnungen waren auch schon zuvor keine besonders gute Adresse. „Der Fahrstuhl funktioniert nicht, es gibt Schimmelbildung in den Wohnungen, Klingeln gehen nicht“, erzählt Franke. Alles Gründe, die für sich allein schon Mietminderungen ermöglichen. Wie viel Geld die Bewohner nun einbehalten können, erfahren sie auch von der Diakonie, die dazu noch einen Rechtsanwalt als Verstärkung eingeschaltet hat. Der Fokus liegt aber darauf, neue Wohnungen zu finden. „Auch damit diese Menschen einfach mal zur Ruhe kommen können.“

Kein neuer Verwalter

Der Unmut ist aber nicht nur bei den Bewohnern groß, auch in der Eigentümergemeinschaft brodelt es. Am Sonnabend war um 18 Uhr eine Versammlung im Hotel Thomsen anberaumt worden, und zwar von der derzeit zuständigen Huchtinger Immobilien-Verwaltung von Mehmet Erdem. Eine Dreiviertelstunde habe man dort dann auf eben jenen Mehmet Erdem gewartet, der auch ganz regulär zu dieser Versammlung eingeladen hatte. Aber er erschien nicht. Und an sein Handy ging er auch nicht. Ziel der Versammlung war es, einen neuen Verwalter zu berufen. Das ging in Abwesenheit von Erdem aber nicht, wie ein Eigentümer erzählte. Seinen Namen möchte er in der Zeitung nicht lesen.

Um die Huchtinger Immobilien-Verwaltung abzulösen, soll es schnell eine weitere Versammlung geben. Dabei müsste dann wohl ein Weg gefunden werden, um auch in Abwesenheit von Erdem eine Entscheidung zu fällen. Ein potenzieller Interessent steht anscheinend schon bereit, ist aus Eigentümerkreisen zu erfahren. Die erste Aufgabe dürfte sein, verlässliche Kommunikationsstrukturen zur Stadt und zu den Stadtwerken aufzubauen, um zu demonstrieren, dass es den Eigentümern ernst ist, den Schaden zu begleichen. Mangelnde Kommunikation scheint eines der Hauptprobleme zu sein, wie hinter vorgehaltener Hand von der Verwaltung von den Stadtwerken zu erfahren war: Herr Erdem sei nur schwer zu erreichen. Und wenn, wisse man nie mit Sicherheit, ob er es selbst am Telefon ist – oder einer seiner beiden Brüder.



Wer im Wollepark helfen möchte, weil er eine Wohnung anbieten kann, möge direkt Kontakt mit dem Diakonischen Werk unter Telefon (04221) 916 680 aufnehmen.