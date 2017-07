75.000 Euro für Gas, 50.000 Euro für Trinkwasser und noch mal 70.000 Euro für Abwasser - diese Schulden waren in den Blöcken Am Wollepark 11 und 12 aufgelaufen, bevor die Stadtwerke Delmenhorst (SWD) erst das Gas und schließlich auch das Wasser für die Bewohner komplett abstellten. Seit sieben Wochen leben die Menschen dort ohne diese Versorgung und müssen sich über eine Notwasserversorgung an der Straße bedienen und das Wasser in Eimer zapfen. Die Mieter beteuerten, Miete und Nebenkosten bezahlt zu haben, viele der 50 Eigentümer der 80 Wohnungen sagten ebenfalls, dem Hausverwalter die Nebenkosten weitergegeben zu haben. Es wurde Anzeige wegen Betruges von den SWD erstattet. Doch darauf gibt es laut Polizei keine Hinweise. Zumindest nicht auf systematischen Betrug. Das ist das vorläufige Ergebnis der Untersuchungen, die Polizei Delmenhorst eine Ermittlungsgruppe eingerichtet und intensive Ermittlungen aufgenommen.

Der Wollepark in Delmenhorst. (Janina Rahn)

„Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden unter anderem sämtliche Zahlungsflüsse für jede Wohneinheit im Wollepark Nummer 11 und Nummer 12 beleuchtet“, erklärt Polizeisprecherin Désirée Krikkis das Vorgehen. „Hierbei bestätigte sich ein Betrugsverdacht gegen die Hausverwaltung nicht.“ Aber die Beamten fanden anderes heraus: Nicht für alle Wohnungen der Wohnungseigentümergemeinschaft wurden die Kosten regelmäßig bezahlt, woraus wiederum – andere juristische Baustelle – erhebliche zivilrechtliche Forderungen resultieren. Eine strafrechtliche Relevanz hat das aber nicht. „Auch der Vorwurf, dass die Hausverwaltung Sozialleistungen des Jobcenters nicht weitergeleitet hat, konnte nicht bestätigt werden. Das Ergebnis der Ermittlungen wird nun zur weiteren Prüfung an die Staatsanwaltschaft übergeben.“

Doch die Polizei durchleuchtet das Quartier nicht nur in Bezug auf Betrugsvorwürfe, sondern ist seit rund einem Jahr auch vermehrt vor Ort, um dort wieder für mehr Sicherheit zu sorgen. „Aufgrund dieser zielgerichteten Kontrollen wurde eine Vielzahl von Verstößen festgestellt. Außerdem wurden in den vergangenen Wochen eine leicht erhöhte Zahl an Drogendelikten registriert“, berichtet Désirée Krikkis. Auch in Zukunft werde es regelmäßige Kontrollen geben, die Polizei hat das Quartier weiterhin vermehrt im Blick.