Nach dem Reizgas-Angriff in der Oberschule an der Ellerbäke waren die Atemschutz-Trupps der Feuerwehr damit beschäftigt, das Gebäude zu durchlüften. Die Schule bleibt auch an diesem Freitag noch geschlossen. (Ingo Moellers)

Gerade als Schulleiter Jan-Michael Braun im Ganderkeseer Rathaus über die pädagogischen Neuerungen Auskunft gab, die an der Oberschule an der Ellerbäke ab dem kommenden Schuljahr umgesetzt werden sollen, kam die Nachricht, dass sich an der Schule ein Reizgas-Vorfall ereignet habe. „Am Anfang sind wir noch von einer Stinkbombe ausgegangen. Aber es war wohl doch schlimmer“, sagte Braun. Nach einer ersten Bilanz der Polizei hätten insgesamt rund 90 bis 100 Schülerinnen und Schüler ärztlich versorgt werden müssen, vor allem wegen Augenreizungen, Atemwegsproblemen, aber auch Stress-Symptomen. Ein Dutzend von ihnen wurde vorsorglich zur weiteren Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt befanden sich zur Tatzeit rund 450 Schüler und Lehrer in dem Gebäude.

Nach den bisherigen Erkenntnissen trat das Gas gegen 10 Uhr im Bereich der Jungen-Toilette und des Foyers aus. Da zu dieser Zeit gerade Pause war, hätten sich auch gerade viele Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich aufgehalten, hieß es. Die Einsatzkräfte, die mit einem Großaufgebot vor Ort waren, ordneten sofort an, das Gebäude zu räumen, was auch gut geklappt habe. Konrektorin Katharina Leisse koordinierte zu diesem Zeitpunkt die Evakuierung, später machte sich auch Bürgermeisterin Alice Gerken vor Ort ein Bild von der Lage und den Rettungsarbeiten.

30 Rettungswagen vor Ort

Insgesamt waren rund 30 Rettungswagen verschiedener Hilfsorganisationen vor Ort. Ein Notarzt wurde per Hubschrauber zum Ort des Geschehens gebracht. Auch die Freiwillige Feuerwehr Bookholzberg war mit etwa 30 Kameraden im Einsatz. Die sorgten unter anderem mit einem Hochdrucklüfter für frische Luft im Gebäude. Die unverletzten Schüler sammelten sich derweil in der Sporthalle. Viele Schüler wurden von ihren Eltern in Empfang genommen, darüber hinaus organisierte die Gemeinde aber auch einen Bustransport, um sie nach Hause zu bringen. Die Einsatzkräfte empfahlen allen betroffenen Schülern und Lehrern, die sich am Vormittag in der Schule aufgehalten haben, gründlich zu duschen und die Kleidung zu waschen.

Die Oberschule an der Ellerbäke bleibt auch an diesem Freitag noch geschlossen. „Wir können nicht mit Sicherheit gewährleisten, dass eine Spezialreinigungsfirma es schaffen wird, die Räume rechtzeitig bis zum Unterrichtsbeginn zu säubern“, erklärte Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Außerdem wolle die Verwaltung den Betroffenen mit dem „langen Wochenende“ auch die Gelegenheit geben, etwas Abstand zu gewinnen, sodass sich die Aufregung lege. Da die Schülerinnen und Schüler das Gebäude fluchtartig verlassen haben, haben sie zahlreiche persönliche Gegenstände in den Unterrichtsräumen zurückgelassen. „Am Sonnabend in der Zeit von 10 bis 12 Uhr können sie diese Gegenstände dann unter Aufsicht abholen“, teilte Gruhn mit. Bis dahin werde das Gebäude bewacht. Am Montag sollen der Schule an der Ellerbäke der Unterricht dann wieder aufgenommen werden.

VHS-Kurse finden statt

Die Räume, die die Regio-VHS im Schulzentrum Bookholzberg unterhält, sind von dem Vorfall nicht betroffen. Die entsprechenden Kurse können also wie geplant stattfinden. Auch das Jugendzentrum „Kaffeepott“ wird an diesem Freitag ganz normal geöffnet sein.

Die Polizei wollte sich zur Ursache am Donnerstag noch nicht äußern, fahndet aber mit Hochdruck nach den Verursachern. Sollten sie erwischt werden, dürfte es einigermaßen ungemütlich werden: Denn allein die Kosten des Einsatzes werden erheblich sein. Dass der Vorfall in Zusammenhang mit einer Mathe-Prüfung stehen könnte, die am Donnerstag an der Schule terminiert war, schloss Braun aber aus.