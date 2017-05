"Ein Mercedes Vito und ein Ford Galaxy sind an dem Unfall beteiligt gewesen", teilte die Polizei in Berne dem WESER-KURIER mit. Wie schwer die vier Personen verletzt seien, sei derzeit noch nicht klar. In Lebensgefahr schwebte aber wohl keiner der Verletzten, so die Polizei weiter.

Der Unfall ereignete sich zwischen Berne und Bookholzberg auf der Hamenhauser Straße B212 an der Kreuzung in Krögerdorf beim Dreimädelhaus.

Abschleppfahrzeuge sind unterwegs. (bam)

Weitere Informationen folgen in Kürze.