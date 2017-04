(dpa)

Die Heizungen bleiben kalt und das Wasser wird nicht mehr warm in den Häusern Am Wollepark 11 und 12. Am Donnerstag haben die Stadtwerke Delmenhorst (SWD), wie angedroht, die Versorgung mit Gas eingestellt. Zudem ist der Liefervertrag für Gas zum 30. April gekündigt. Das bestätigte SWD-Sprecherin Britta Fengler auf Nachfrage des WESER-KURIER. Die Frage lautet nun nur: Für wie lange bleiben die beiden maroden Wohnblöcke unversorgt? Denn offenbar sind bereits erste Beträge seitens der Eigentümergemeinschaft überwiesen worden – allerdings an die Stadt.

Das jedenfalls sagt der Bremer Rechtsanwalt Raymund G. Reineke auf Nachfrage. Insgesamt sollen 191.500 Euro auf den Weg gebracht worden seien. Der Eingang erster Beträge wurde ihm auch schon von einem Mitarbeiter des Fachdienstes Finanzen in einem Telefonat bestätigt, sagt Reineke. Dabei handelt es sich insgesamt um 24 000 Euro. Bis Donnerstag kommender Woche will Reineke aber alle Zahlungsflüsse belegen. Dann wird das Landgericht Oldenburg über die einstweilige Verfügung urteilen, die es am 3. April wegen des angedrohten – und dann zumindest für zwei Tage auch umgesetzten – Wasserstopps der SWD verfügt hatte. Am Donnerstag war es zur Verhandlung gekommen. Reineke sagt, dass er da bereits die Zahlung von 50.000 Euro belegen konnte.

Bei der Verhandlung sagte der Justiziar der Stadtwerke, dass bei seiner Mandantin noch keine Zahlungen eingegangen seien. Das war auch der Stand, den Oberbürgermeister Axel Jahnz am Donnerstagvormittag hatte. Vor Gericht hieß es, dass noch immer Außenstände von 50.000 Euro für Wasser und 65.000 Euro für Gas zu begleichen sind, insgesamt also 115.000 Euro. Was die Frage aufwirft, wie überhaupt eine Summe von 185.000 Euro zusammenkam, die ganz am Anfang dieser Affäre Ende Februar von den Stadtwerken genannt wurde. Es scheint so, als wenn in der Summe auch Geld enthalten ist, das der Stadt Delmenhorst zusteht, nämlich die Gebühr für das Abwasser, die von der SWD mit eingezogen wird.

Die Höhe der Gebühr richtet sich nämlich nach der Menge des verbrauchten Trinkwassers – und die kann die SWD über die Wasserzähler genau ermitteln. Weil Abwasser zudem teurer als Trinkwasser ist, erklärt sich vielleicht auch die Differenz von ursprünglich 70 000 Euro. Wie hoch die Schulden der Eigentümergemeinschaft bei der Stadt ist, wollte die Verwaltung aber nicht sagen. Sie beruft sich dabei auf den Datenschutz. Zudem betonte die Verwaltung, dass am Donnerstag keinerlei Zahlungseingang zu verzeichnen gewesen sei.

Anscheinend hat die Stadt auch angefangen, Geld wegen dieser Außenstände zu pfänden. Vor Gericht soll von 185.000 Euro die Rede gewesen sein. Das bestätigt Michael Herrmann, Sprecher des Landgerichts Oldenburg. Und so berichteten es auch mehrere Medien. Nur: Diese Summe ergibt überhaupt keinen Sinn. Denn wenn die Stadt von sich aus versucht, an Geld heranzukommen, dann nur in Höhe der „Gesamtsumme der eigenen Gebühren und Abgaben“, die ihr geschuldet werden, erklärt Stadtsprecher Timo Frers. Was tatsächlich so klingt, als sei die Stadt aktiv geworden.

Stadt hat wohl gepfändet

Aber Frers äußert sich auf diesbezügliche Fragen nur indirekt: „Die Stadt als Vollstreckungsbehörde kann einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss selbstständig erlassen und Pfändungsmaßnahmen vornehmen“, teilt er weiter mit. Das treffe allerdings nicht für die Außenstände zu, die die Stadtwerke beklagen. „Nach Begleichung der Schulden würden die Vollstreckungsmaßnahmen eingestellt“, erklärt Frers weiter. Was sehr danach klingt, als sei vollstreckt worden. Aber es klingt eben auch so, als fehle immer noch Geld.

Das soll laut Reineke nun endlich fließen. Allerdings sei das gesamte zur Verfügung stehende Geld an die Stadt überwiesen worden, die das nun aber nicht einfach an die Stadtwerke weitersenden wolle, sagt Reineke. Weil sie es laut Frers auch gar nicht dürfe. Sollten die Forderungen der Stadt also überzahlt werden, wird das Geld an die Eigentümergemeinschaft zurückgeschickt. So gehe nur Zeit verloren, findet der Anwalt: „Das ist keine sachgerechte Lösung, es könnte auch anders gehandelt werden“, schließlich gehe es um die Bewohner der Häuser, die ohne Gas dastehen.

Vielleicht wird schon in der nächsten Woche kein Wasser mehr aus dem Hahn fließen, wenn das Landgericht die einstweilige Verfügung denn aufheben sollte. Danach wären die SWD wohl sofort berechtigt, die Versorgung mit Wasser wieder einzustellen, auch ohne erneutes Mahnverfahren. Und die SWD hatte schon Mitte April öffentlich mitgeteilt, dass sie sich auch nicht auf Teilzahlungen einlassen werde: „Wir erwarten weiterhin die vollständige Begleichung der Forderung.“