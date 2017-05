Die Stadt ist auf die Eigentümer der Häuser Am Wollepark 11 und 12 zugegangen und hat vorgeschlagen, die Häuser zu verkaufen. (Ingo Moellers)

Es ist erstaunlich ruhig in Sachen Wollepark. Einerseits wird fast täglich aus dem Quartier berichtet. Andererseits wird von allen gesellschaftlichen Gruppen einfach so hingenommen, was da passiert: Hunderten Menschen wird die Versorgung mit Gas und mit Wasser gesperrt, sie leben mitten in der Bundesrepublik Deutschland wie im Mittelalter – aber ein Aufschrei bleibt aus. Als hätte sich da still und heimlich eine Anti-Wollepark-Allianz gebildet.

Die wahrscheinlich ernüchternde Wahrheit hinter der ohrenbetäubenden Stille: Es wird den meisten Delmenhorstern egal sein, was da los ist. Dass der Schandfleck Wollepark verschwinden soll, wird auf große Zustimmung stoßen. Und dass es sich bei den Bewohnern der Häuser überwiegend um Bulgaren und Rumänen handelt, könnte das Schweigen auch erklären. Sie haben ganz offensichtlich keine Lobby. Und so müssen sie aushalten, dass der Kleinkrieg zwischen der Stadt, den Stadtwerken und dem Hausverwalter zu 100 Prozent auf ihrem Rücken ausgetragen wird. Und zwar rücksichtslos.

Lediglich Diakonie-Chef Franz-Josef Franke hat dieses Vorgehen in einem Interview kritisiert. Dass daraus kein mahnender Chor aus den anderen Wohlfahrtsverbänden und den Kirchen erwächst, irritiert. Die vermeintlichen Anwälte der sozial Schwachen ducken sich weg. Und auch die Ratsparteien – mit wenigen Ausnahmen – dulden alles. Es scheint, als habe der Erfolg von rechtspopulistischen und autoritären Bewegungen bereits bewirkt, dass viele lieber schweigen als für Minderheiten Partei zu ergreifen.