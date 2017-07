Ganderkesee-Hoyerswege. Eine 26-jährige Ganderkeseerin hat am Sonntagnachmittag ein Kalb gerettet, das sich im Wald verirrt hatte. Wie die Polizei mitteilte, vernahm die Frau während eines Waldspaziergangs in Hoyerswege die Rufe eines Tieres und folgte ihnen. Tiefer im Wald fand sie das Kalb, das gerade einen Tag alt war. Mit Unterstützung von Polizeibeamten der Autobahnpolizei Ahlhorn gelang es, das Tier einzufangen. Ein Landwirt aus der Nachbarschaft konnte den entscheidenden Hinweis auf den Besitzer des Tieres geben, so dass dieser von der Polizei Wildeshausen ausfindig gemacht werden konnte. Er holte das Kalb schließlich ab und brachte es wieder nach Hause.