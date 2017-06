Vollsperrung aufgehoben

Verkehrsunfall auf der A1

Am Donnerstag ist es auf der A1 in Fahrtrichtung Hamburg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Lkw fuhr in ein Stauende. Eine Spur ist nun frei. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.