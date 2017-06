Hoher Sachschaden ist am Donnerstag gegen 9 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Höhe Harpstedt entstanden. Aufgrund der Großbaustelle im Bereich des Autobahndreicks Stuhr hatte sich laut Polizei ein Stau gebildet.

Es entstand hoher Sachschaden (Ingo Moellers)

Das Stauende übersah ein 34-Jähriger. Er fuhr mit seinem Sattelzug fast ungebremst auf den vor ihm stehenden Sattelzug eines 51-Jähriges Mann auf, der auf den Sattelzug eines 27-Jährigen geschoben wurde. Dieser prallte gegen den Sattelzug eines 30-Jährigen.



Der 34-Jährige und der 51-Jährige wurden leicht verletzt, an ihren Gespannen entstanden Schäden von jeweils 60.000 Euro. Der 27-Jährige blieb unverletzt, ebenso wie der 30-Jährige. Die Schäden an ihren Fahrzeugen belaufen sich auf 50.000 und 5000 Euro. Der Wagen einer 41-jährigen Frau wurde durch Trümmerteile beschädigt. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg war bis bis zum späten Nachmittag voll gesperrt.



Aufgrund der Sperrung gab es einen weiteren Unfall. Eine 74-jährige Autofahrerin stieß erst mit einem Wohnwagen-Gespann und dann mit einem anderen Auto zusammen. Die Fahrerin und das Ehepaar, das in dem Auto saß, wurden leicht verletzt. Schaden: 25.000 Euro. (xhi)

+++ Dieser Text wurde am 29.06.2017 um 19.55 Uhr aktualisiert +++