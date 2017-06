Aufräumen auf der A1 bei Brinkum. (photoka / Florian Kater)

Wie die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg am Donnerstagabend mitteilte, ereignete sich der Unfall auf der A1 in der verengten Verkehrsführung der Großbaustelle, zwischen dem Autobahndreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum. Ein Lkw fuhr an einem Stauende auf einen Kleintransporter auf und schob diesen auf den davor fahrenden Lkw. Zwei der Fahrer seien dabei leicht verletzt worden. Sie wurden vor Ort versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die A1 in Richtung Hamburg ist derzeit aufgrund des Unfalls voll gesperrt. Die Unfallfahrzeuge blockieren nach Aussage der Polizei die Fahrbahn, zudem sei die Schutzwand zwischen den Richtungsfahrbahnen verschoben worden. In Richtung Osnabrück läuft der Verkehr jedoch einspurig weiter. Die Aufräumarbeiten dauern an.

In beiden Fahrtrichtungen staut sich der Verkehr derzeit mehrere Kilometer zurück. Auch auf der A28 aus Richtung Oldenburg kommend hat sich Stau gebildet; die Umleitungsstrecken seien überlastet. Die Polizei empfiehlt, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren. (wk)