Delmenhorst. Um die Sicherheit für Patienten zu verbessern, gibt es am Josef-Hospital (JHD), wie berichtet, seit März eine qualifizierte Leichenschau. Externe Mediziner nehmen dabei eine zweite Begutachtung der Toten vor. Wissenschaftlich wird das Projekt von der Medizinischen Hochschule Hannover begleitet. Grund für dieses Vorgehen ist die Mordserie des Krankenpflegers Niels H., der an den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Patienten gefährliche Medikamente gespritzt hatte, um sie zu reanimieren. Viele Patienten überlebten dies nicht. Niels H. hatte vor Gericht im Februar 2015 bis zu 90 Taten gestanden. Ermittler prüfen immer noch weitere Verdachtsfälle. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Delmenhorster Leichenschau.



Was sieht die bisherige Regelung in Niedersachsen für Menschen, die im Krankenhaus gestorben sind, vor?

Bei Menschen, die im Krankenhaus sterben, muss ein Arzt den Tod feststellen. Wenn der Patient nach Meinung des Arztes eines natürlichen Todes gestorben ist, stellt er einen Totenschein aus. Danach wird die Leiche von einem Bestattungsinstitut abgeholt.



Wie funktioniert die qualifizierte Leichenschau am Josef-Hospital Delmenhorst?

Noch immer stellt ein Arzt den Tod fest und füllt einen Totenschein und zusätzlich einen Dokumentationsbogen aus. In diesem müssen Informationen zum Verlauf der Krankheit und zur Todesursache vermerkt werden, zum Beispiel ob es untypische Komplikationen gab. Anschließend wird der Tote in die Leichenhalle gebracht. Ein externer Mediziner vom Ärztlichen Beweissicherungsdienst in Bremen (ÄBD) muss die Leiche dann noch einmal begutachten. Er prüft die Angaben des ersten Arztes und stellt eine zweite Bestätigung aus, die in die Patientenakte eingeht. Erst danach wird die Leiche vom Bestatter abgeholt. „Die Verfahrensanweisung wurde mit allen Akteuren erstellt und auch mit dem Gesundheitsministerium abgestimmt“, erklärt Heike Büssing, Klinische Direktorin des JHD.



Welche Erfahrungen hat die Klinik bisher damit gemacht?

„Es ist ein Sicherheitsfaktor, auch für die Ärzte“, sagt Frank Starp, ärztlicher Direktor im JHD. Unsicherheiten würden durch eine unabhängige Zweitmeinung ausgeräumt. „Das Ganze wird ernst genommen“, sagt Starp. Positive Erfahrungen hat auch Michael Birkholz, Geschäftsführer des ÄBD, gemacht: „Wir werden nicht als Störenfriede oder Besserwisser gesehen.“ Der Umgang mit der Leichenschau sei bewusster geworden, sagt Klinikchef Thomas Breidenbach. Die Überprüfung durch die externen Mediziner werde nicht als Vorverurteilung, sondern als Qualitätsbestätigung gesehen.



Hat sich dadurch die Sicherheit für die Patienten verbessert?

„Die Patientensicherheit hat sich auf alle Fälle erhöht“, sagt Breidenbach. Die qualifizierte Leichenschau sei aber nur eine von vielen Maßnahmen, die nach der Mordserie von Niels H. in den vergangenen zwei Jahren eingeführt wurden. Daneben besprechen die Ärzte in einer Mortalitätskonferenz die Todesfälle. Es wurde auch eine anonyme Stelle eingerichtet, an die sich Mitarbeiter bei einem Verdacht von Unregelmäßigkeiten wenden können.



Hätte eine Mordserie, wie die von Niels H., durch eine qualifizierte Leichenschau verhindert werden können?

„Es wird nicht möglich sein, eine Straftat zu verhindern“, sagt Starp. Die qualifizierte Leichenschau ist keine Obduktion oder Untersuchung auf bestimmte Medikamente. Das Maßnahmenpaket sei aber eine Abschreckung für mögliche Täter.



Ist das Delmenhorster Modell auch für andere Kliniken denkbar?

Klinikchef Breidenbach hält die Einführung dieses Modells bei anderen Krankenhäusern für möglich.Viele Häuser schrecken jedoch vor den Kosten zurück. Das JHD zahlt pro Patient rund 125 Euro für die Extra-Leichenschau aus eigenen Mitteln. Nach Angaben des Sozialministeriums ließe sie sich auch in anderen Krankenhäusern einführen.