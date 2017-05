Die Stadtwerke Delmenhorst (SWD) dürfen die Wasserversorgung für die Häuser 11 und 12 an der Straße Am Wollepark nun doch einstellen. Das Landgericht Oldenburg urteilte am Donnerstagmittag, dass die Anfang April erlassene einstweilige Verfügung gegen den ersten Wasserstopp aufgehoben ist. Grund dafür ist, dass die Eigentümergemeinschaft der beiden Blöcke die dem Gericht avisierten Zahlungen von gut 190 000 Euro nicht nachweisen konnte.

„Damit ist eine Sperrung der Wasserlieferung an die beiden Häuser ab sofort nicht mehr untersagt“, erklärte Gerichtssprecher Michael Herrmann. Die SWD hatten nach dem Erlass der einstweiligen Verfügung am 3. April – die wegen der Nichteinhaltung von Fristen verhängt wurde – bereits am 5. April eine erneute Androhung der Sperre an die Eigentümer gesandt. Die zwischen Androhung und Lieferstopp zwingend notwendige Frist von 14 Tagen ist somit jetzt korrekt eingehalten.

Die SWD hatten für die beiden Häuser, in denen nach offiziellen Angaben rund 350 Menschen leben, davon 80 Kinder und Jugendliche, bereits am 4. April die Wasserlieferung eingestellt. Angeblich weil das städtische Unternehmen von der richterlichen Anordnung keine Kenntnis hatte. Die entsprechende Gerichtspost ging erst am Nachmittag des 4. April in Delmenhorst ein. Am 5. April wurde die Wasserversorgung folgerichtig wieder hergestellt. Am 26. April wurde schließlich die Versorgung mit Gas unterbrochen. Grund sind Zahlungsrückstände der Eigentümergemeinschaft von nunmehr fast 206 000 Euro für Gas, Wasser und Abwasser.

Eigentümer haben Geld überwiesen

In der vergangenen Woche hatte die Eigentümergemeinschaft in einer Gerichtsverhandlung noch beteuert, dass sie rund 190 000 Euro auf den Weg gebracht hätte, um ihre Schulden zu tilgen. „Aber das konnte vor Gericht nicht glaubhaft gemacht werden“, sagte Gerichtssprecher Herrmann. Es gab wohl dagegen Geldeingänge bei der Stadt Delmenhorst. Nach Informationen des WESER-KURIER handelt es sich dabei wahrscheinlich um einen Betrag von 24 000 Euro. Allerdings hatte die Stadtverwaltung Delmenhorst, der die Eigentümer die Gebühren für Abwasser schuldig geblieben sind – diese werden von den SWD mit eingezogen – gepfändet.

Die SWD hatten bereits im Vorfeld angekündigt, dass mit der angedrohten Versorgungsunterbrechung auch die Lieferverträge für Wasser und Gas gekündigt werden. Die Eigentümer müssen also nicht nur weiter ihre Schulden begleichen, sondern müssen, wenn sie ihre Häuser versorgt wissen wollen, einen neuen Anbieter für Gas und Wasser finden. Das dürfte bei der Vorgeschichte sicherlich nicht ganz einfach werden.

Gegen das Urteil des Landgerichts Oldenburg können die Hauseigentümer noch das Rechtsmittel der Berufung einlegen. „Das hat allerdings keine aufschiebende Wirkung“, erläuterte Michael Herrmann.