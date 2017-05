Der Wollepark in Delmenhorst. (dpa)

Am kommenden Montag werden die Stadtwerke (SWD) die Wasserversorgung für die Häuser Am Wollepark 11 und 12 erneut sperren. Das teilte die städtische Tochterfirma mit. Die Entscheidung fiel nach „engen Abstimmungsgesprächen mit dem Oberbürgermeister, den zuständigen Fachdiensten und der Stadtwerkegruppe“, erklärte SWD-Sprecherin Britta Fengler. Bereits seit dem 27. April können die rund 350 Menschen, die in den beiden Blöcken offiziell leben – inoffiziell sollen es deutlich mehr sein –, nicht mehr heizen und kein warmes Wasser mehr nutzen, weil ihnen das Gashahn abgedreht wurde.

130 000 Euro stehen aus

Grund für diese Maßnahmen sind weiterhin ausstehende Zahlungen für Gas und Wasser seitens der Eigentümergemeinschaft: in Summe rund 130 000 Euro. Und da das Landgericht Oldenburg, wie berichtet, in der Vorwoche eine Anfang April gegen die erste Wassersperrung erlassene einstweilige Verfügung wieder aufgehoben hat, machen die SWD ihre Drohung ernst und legen die Gebäude trocken. „Eine Notversorgung mit Trinkwasser wird selbstverständlich gewährleistet. Diese erfolgt über mehrere Hähne an einem Hydranten. Die Bewohner werden über Aushänge über die anstehende Wassersperre informiert“, teilte Britta Fengler mit.

Wie lange die Gas- und die Wassersperre aufrecht erhalten werden, hänge nun von der Wohnungseigentümer-Gemeinschaft beziehungsweise der Huchtinger Immobilien-Verwaltung und deren Zahlungsmoral ab. „Es gibt auch seitens der Huchtinger Immobilien-Verwaltung keinerlei Anzeichen einer Zahlungswilligkeit“, führte die SWD-Sprecherin aus. Was auch andere Wohnungseigentümer ärgert, die nach Informationen des WESER-KURIER derzeit versuchen, den Verwalter abzusetzen.

Das Thema Wollepark steht an diesem Mittwoch auch im Mittelpunkt beim Nordwestradio. Es geht in der Sendung „Unterwegs“ um Fragen wie „Was bedeutet ein sozialer Brennpunkt wie der Wollepark für die Entwicklung der Stadt Delmenhorst?“ und „Wie kann man den Mietern helfen?“ oder „Wie kann sich der Staat vor dubiosen Vermietern schützen?“ In der Delmenhorster Volkshochschule (Am Turbinenhaus 11) werden unter anderem Kornelia Ahlring vom Deutschen Mieterbund/Mieterverein Bremen, Franz-Josef Franke als Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Delmenhorst/Oldenburg-Land, die Leiterin des Fachbereiches Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr bei der Stadt Delmenhorst, Petra Gerlach, und der technische Prokurist Dieter Meyer von den SWD diskutieren. Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei.