Die Häuser Am Wollepark 11 und 12 bleiben von der Gas- und Wasserversorgung abgeschnitten. (Janina Rahn)

Einen systematischen Betrug konnte die Polizei dem Huchtinger Immobilienverwalter der Blöcke 11 und 12 Am Wollepark zwar nicht nachweisen, aber es sei auch kein Geld geflossen. Das teilten die Stadtwerke Delmenhorst (SWD) am Donnerstag mit. „Unsere Forderungen in Höhe von rund 130 000 Euro sind nicht beglichen worden und haben somit weiterhin Bestand.“ Und weil auch kein Geldeingang verzeichnet wurde, bleiben die Gas- und Wassersperren bestehen, erklärt SWD-Sprecherin Britta Fengler.

Weitere Kommentierungen bezüglich des strafrechtlichen Vorwurfs des Betruges und den Ermittlungsergebnissen der Polizei wollen und können die Stadtwerke derzeit nicht vornehmen. Tatsache ist aber demnach, dass verschiedene Straftaten zur Anzeige gebracht wurden. Nun wartet der kommunale Energieversorger auf eine Reaktion der Staatsanwaltschaft, bei der die Akten liegen.

„Fakt ist: Die Hausverwaltung ist für die Überweisung der Zahlungen verantwortlich. Unser Vertragspartner ist die Wohnungseigentümer-Gemeinschaft (WEG), die die Hausverwaltung beauftragt hat. Die einzelnen Wohnungseigentümer sind nicht unsere Vertragskunden.“ Zudem betonen die SWD, dass es auch keine einzelnen Zahlungen von Nebenkosten an das städtische Unternehmen gegeben habe. „Die Nebenkosten wurden in Gänze nicht bezahlt.“

Aber selbst wenn einzelne Eigentümer gezahlt hätten, wäre eine Freischaltung von Gas und Wasser in den Wohnungen nicht möglich, weil dafür Einzelzähler installiert sein müssten. „Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Verwaltung Gelder nicht ordnungsgemäß abgeführt hat.“ Schwierig gestaltet sich derweil auch der Kontakt zum neuen Hausverwalter, der auf Schreiben der SWD noch nicht reagiert habe. „Wir sind nunmehr dabei, die Eigentümer entsprechend ihres Anteils in Anspruch zu nehmen.“ Wer nicht zahlt, müsse mit Mahn- und Vollstreckungsbescheiden rechnen.