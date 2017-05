Die Stadt ist auf die Eigentümer der Häuser Am Wollepark 11 und 12 zugegangen und hat vorgeschlagen, die Häuser zu verkaufen. (INGO MOELLERS)

Nach der Peitsche hat die Stadtverwaltung nun also das Zuckerbrot ausgepackt. „Grundsätzlich ist die Stadt zum Kauf der Wohnblocks Am Wollepark 11 und 12 bereit“, bestätigt Stadtsprecher Timo Frers die Kaufabsicht der Verwaltung. Allerdings nur unter einer Bedingung: Verkauft werden müsste zum Verkehrswert.

Und es sollten sich möglichst alle Eigentümer bereit erklären, ihre Wohnungen zu verkaufen. Ein Brief mit einem entsprechenden Angebot ist anscheinend Ende vergangener Woche an die 50 Eigentümer der 80 Wohnungen verschickt worden.

„Ich hatte einen solchen Brief am Montag in der Post“ , bestätigt der Bremer Immobilienmakler Matthias Volkmer, dass die Stadt nach dem bislang eher unversöhnlichen Kurs auf die Eigentümer zugekommen ist. Wie groß die Bereitschaft seitens der Eigentümer mittlerweile geworden ist, ihre Wohnungen loszuwerden, lässt sich derzeit nicht sagen. Bei einer Eigentümerversammlung am Wochenende im Hotel Thomsen war das Angebot kein Thema.

Polizei ermittelt

Eigentlich wollte Volkmer bei dem Termin die Verwaltung der Blöcke von Mehmet Erdem (Huchtinger Immobilien-Verwaltung) übernehmen. Allerdings ist es nicht gelungen, Erdem abzusetzen. Dessen Bruder und ein Vertreter einer weiteren, laut Volkmer mit den Erdems verbandelten Familie hätten dafür gesorgt, dass er nicht neuer Verwalter geworden ist.

Bis zum 15. Juni dürften also alle Fäden weiterhin bei Erdem zusammenlaufen, dann will dieser das Amt sowieso niederlegen. Auch ist es Volkmer nicht gelungen, Konteneinsicht zu erhalten. Wieso also das Geld, das Eigentümer wie er und andere an Erdem für die Nebenkosten bezahlt hätten, nie bei den Stadtwerken (SWD) angekommen sind, lässt sich weiterhin nur vermuten. Die Polizei ermittelt in diesem Zusammenhang bereits.

Neuer Verwalter könnte helfen

Volkmer ist überzeugt, dass die beiden Häuser mit einer neuen Verwaltung auch wieder auf Kurs zu bringen wären. Er verweist auf die Blöcke 7 bis 9 an der Straße Am Wollepark, in denen er auch Wohnungen besitzt. „Dort drohte vor 15 Jahren auch, dass sie total herunterkommen. Aber wenn man das Thema strukturiert angeht, geht auch etwas voran. Das steht und fällt mit dem Verwalter.“

Doch das Kaufangebot der Stadt zeigt, dass sie definitiv kein Interesse daran hat, dass die Häuser 11 und 12 einen Turnaround schaffen. Dabei würde es der Stadt theoretisch bereits genügen, 51 Prozent der Wohnungen in ihre Hände zu kriegen. Dann hätte sie in der Eigentümergemeinschaft das Sagen. Zudem kann sie dann in einem gewissen Maß verhindern, dass marode Wohnungen, die jetzt leer stehen, wieder vermietet werden und die Probleme, die es derzeit gibt, in ein paar Monaten oder Jahren wieder auftauchen.

Dass die Verwaltung versuchen will, an die Immobilien zu kommen, ist indes nicht neu. Ursprünglich war der Plan, dies notfalls über Zwangsversteigerungen der einzelnen Wohnungen zu versuchen. Aus dem Grund hatte sie 2015 bereits einmal über 80.000 Euro an die Stadtwerke gezahlt, um sozusagen die Titel an ausstehenden Zahlungen für Wasserrechnungen zu übernehmen. Das Ziel damals war, über die Schulden der Eigentümer Zwangsversteigerungen anzuschieben.

Übergangsbleibe für auszugswillige Bewohner

Doch das Verfahren erwies sich als wenig zielführend, wie die Verwaltung Anfang des Jahres erklärte, eben weil es 50 Eigentümer für 80 Wohnungen gebe. In jeder Versteigerung immer wieder aufs Neue mitzubieten, wäre zudem auch ein gefährliches Spiel gewesen, weil unter Garantie versucht worden wäre, die Preise für die Wohnungen in einem Bietergefecht in die Höhe zu treiben. In den vergangenen Jahren gab es die Wohnungen im Wollepark in der Regel für einen Verkehrswert von rund 6000 Euro zu ersteigern.

Um auszugswilligen Wollepark-Bewohnern notfalls mit einer Übergangsbleibe zu helfen, hat die Verwaltung extra eine Flüchtlingsunterkunft geräumt. In der ehemaligen Fröbelschule waren bis zum 27. April noch Flüchtlinge untergebracht, die teils zurück in die Kaserne in Adelheide gezogen sind. Nicht unbedingt nur zu deren Freude. „Vor einem Umzug innerhalb der zur Verfügung stehendenden Unterkünfte wird stets das Gespräch gesucht.

Soweit möglich, werden spezielle Unterbringungswünsche berücksichtigt. Dies ist aber nicht in jedem Einzelfall umsetzbar“, erklärt Petra Gerlach, Fachbereichsleiterin Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr bei der Stadt. Aber mittlerweile ist die erste Familie aus dem Wollepark an die Fröbelstraße gezogen, erklärt die Verwaltung.

Familie kommt in Flüchtlingsunterkunft

„Am Dienstag wurde eine achtköpfige Familie dort untergebracht – aber nicht aus Gründen einer Kindeswohlgefährdung, sondern aufgrund des Alters der Kinder und des an die Stadt gerichteten Hilfeersuchens.“ Einer weiteren Familie wurde eine Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft angeboten, was aber abgelehnt wurde.

Auch bei den Nachbarhäusern 13 und 14 versucht die Stadt seit vergangenem Jahr, selbst Besitzerin der beiden ebenfalls reichlich heruntergekommenen Blöcke zu werden. Ein Vorkaufsrecht für die Stadt ist eingetragen. Sie hat dem Eigentümer 700.000 Euro geboten, also den Verkehrswert. Doch damit war der Besitzer nicht zufrieden. Er forderte deutlich mehr, nämlich 950.000 Euro.

Der Fall liegt nun beim Verwaltungsgericht. "Durch das Gericht wurde ein weiteres Gutachten beauftragt. Das Gutachten liegt dem Gericht vor“, teilt Stadtsprecher Timo Frers auf Nachfrage mit. Wie das Ergebnis ausgefallen sei, ist der Stadt demnach nicht bekannt. Auf der Basis werde es aber wohl zu einem Urteil kommen. Die Stadt möchte dann wohl zu dem von Gericht benannten Preis kaufen. "Erst nach der Gerichtsentscheidung kann ein Eigentumsübergang eingeleitet werden."