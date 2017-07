Quer in der Abfahrt blieb das verunglückte Fahrzeug stehen. (INGO MOELLERS)

Delmenhorst. Ein Wagen mit zerdetschtem Motorraum, der quer auf der Abfahrt Hasport der Autobahn 28 stand, sorgte am Sonntagnachmittag für eine zeitweise Sperrung der Abfahrt (wir berichteten). Die Polizei hat nun den Unfallhergang noch einmal detailliert beschrieben: Demnach fuhr ein 37-Jähriger aus Stuhr in Richtung A 1, wobei nicht klar ist, wieso er gegen den sogenannten Anpralldämpfer an der Abfahrt krachte. Die Polizei war sich selbst nicht sicher, ob er weiter geradeaus fahren wollte und zu weit nach rechts abdriftete – oder ob er die Abfahrt nehmen wollte und dabei die Abtrennung zwischen Autobahn und Abfahrt fuhrt.

Durch den Unfall wurden der Fahrer sowie die weiteren drei Insassen im Auto – ein 75-jähriger Mann, eine 36 Jahre alte Frau sowie ein Kleinkind im Alter von einem Jahr – leicht verletzt. Sie wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand eine Schaden in Höhe von circa 12 000 Euro. Der Wagen musste zudem abgeschleppt werden.

Kurz darauf musste eine 50 Jahre alte Bremerin wegen des Unfalls bremsen. Ein 60-jähriger Fahrer eines Wohnmobils aus den Niederlanden erkannte dies allerdings zu spät und fuhr dann auf den Wagen der Bremerin auf. Durch den Aufprall wurden die Auto-Fahrerin und ihre 47-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Auch sie wurden zur Behandlung vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Den Schaden des Folgeunfalls bezifferten die Beamten auf rund 5000 Euro. Alle an den Unfällen Beteiligten konnten nach ärztlicher Behandlung das Krankenhaus umgehend wieder verlassen.