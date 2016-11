Gerold Lonzek setzt sich für mehr Verkehrssicherheit in Lesum ein. Er möchte, dass die Tempo-Messtafeln endlich an der Hindenburgstraße aufgestellt werden. (Christian Kosak)

Sein Engagement erinnert an den Ritter von der traurigen Gestalt, die im Roman des spanischen Schriftstellers Miguel de Cervantes Saavedra gegen Windmühlen kämpft. Seit zwei Jahren bemüht sich der Lesumer Gerold Lonzek um mehr Verkehrssicherheit in der Hindenburgstraße. Genauer: um die Installation zusätzlicher Geschwindigkeitsmesstafeln. Und auch in Vegesack und Blumenthal klagen Bürger und Kommunalpolitiker, dass die Instrumente nicht angebracht werden, obwohl sie längst angeschafft wurden.

Ein Problem, an dem sich die Stadtteilbeiräte bislang die Zähne ausgebissen haben. In Lesum, Blumenthal und Vegesack verstauben mobile elektronische Warnschilder in Regalen, weil Polizeibeamte sie aus zeitlichen und versicherungsrechtlichen Gründen nicht mehr installieren und wieder abbauen. Schon vor knapp zwei Jahren hatte der Regionalausschuss Bremen-Nord, in dem alle drei Kommunalparlamente vertreten sind, die Senatskanzlei aufgefordert, schnellstens Abhilfe zu schaffen. Doch geschehen ist bis heute nichts.

Für den Lesumer Gerold Lonzek ein „Unding“. Lonzek hat sich in der Vergangenheit zusammen mit Mitstreitern wiederholt um eine Verkehrsberuhigung im Lesumer Ortskern bemüht und kritisiert, dass zum Beispiel auf der Hindenburgstraße trotz Tempo-30-Regelung oft noch immer viel zu schnell gefahren werde. Der Lesumer meint: „An der Hindenburgstraße / Ecke Am Mönchshof müsste dringend eine Messtafel aufgehängt werden.“ Doch die liegt ungenutzt im Ortsamt.

Untätigkeit vorgeworfen

Lonzek wirft Ortsamtsleiter Florian Boehlke Untätigkeit vor. Im November vergangenen Jahres, so der Lesumer, habe er noch einmal schriftlich auf sein Anliegen hingewiesen, aber bis heute keine Antwort erhalten. Boehlke verweist indes darauf, dass zumindest für Burglesum eine Lösung in Sicht sei. Nach intensiven Gesprächen habe sich die Freiwillige Feuerwehr Grambkermoor bereit erklärt, die Betreuung der aus Beiratsmitteln angeschafften und finanzierten Tafeln zu übernehmen. Das zuständige Amt für Straßen und Verkehr (ASV), so der Ortsamtschef, habe inzwischen grünes Licht gegeben. Nun müsse noch geklärt werden, wo die beiden mobilen Messinstrumente angebracht werden sollen. Für Gerold Lonzek ist das längst klar: „An der Hindenburgstraße / Ecke Am Mönchshof sowie bei der Zufahrt zur Grundschule Am Mönchshof.“

Um zwei andere Leuchttafeln im Ortsamtsbereich Burglesum, die den Verkehrsteilnehmer warnen, wenn er zu schnell unterwegs ist, muss sich die Freiwillige Feuerwehr aus Grambkermoor nicht kümmern. Sie hängen in der Hindenburgstraße beim Marktplatz sowie in der Bremerhavener Heerstraße bei der Post und werden von der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) betreut.

Während im südlichsten Nordbremer Stadtteil eine Lösung im Kampf gegen Temposünden in Sicht ist, bleiben die vom Vegesacker und Blumenthaler Beirat aus Globalmitteln finanzierten Messtafeln auf Lager. Vegesacks Ortsamtsleiter Heiko Dornstedt hatte vor rund einem Jahr im Regionalausschuss Bremen-Nord angekündigt, die Berufsfeuerwehr für die Anbringen und Abbauen der elektronischen Warnschilder gewinnen zu wollen. Doch nach einer ersten positiven Reaktion, so Dornstedt, habe die Berufsfeuerwehr einen Rückzieher gemacht. Und die Freiwilligen Wehren hätten ebenfalls wegen großer Arbeitsbelastung abgewinkt.

Von gleichen Erfahrungen spricht Blumenthals Ortsamtsleiter Peter Nowack. Ebenso wie in Vegesack verstauben auch bei ihm im Hause zwei Messgeräte, die nun mit Sonnenpanelen ausgerüstet werden und feste Plätze erhalten sollen. So wie die Tafel in der Vegesacker Uhthoffstraße vor dem Bahnübergang.

Derweil kümmert sich die BSAG weiterhin um die Geräte in der Bruno-Bürgel-Straße sowie im Neuenkirchener Weg. Dornstedt: „Sinnvoll sind die Messtafeln allemal, sorgen sie doch beim Temposünder dafür, sich disziplinierter zu verhalten.“