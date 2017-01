(dpa)

Wie Gundmar Köster, Sprecher der Nordbremer Inspektion, am Montag mitteilt, wurden die Einsatzkräfte von einer 30 Personen großen Gruppe so stark attackiert, dass sie sich zurückziehen mussten. Die Angreifer beschädigten dabei zwei Streifenwagen und nicht ein Fahrzeug, wie es am Sonntag hieß.

Laut Köster waren die Beamten kurz nach Mitternacht zu einem Einsatz in die Friedrich-Klippert-Straße gerufen worden. Die Polizisten parkten die Streifenwagen am Straßenrand. Kurz darauf wurden erst die Fahrzeuge, dann die vier Beamten mit Feuerwerk beschossen. Als einer von ihnen die Angreifer filmen wollten, flogen gezielt Böller, aber auch Flaschen auf ihn. Zwei Scheiben der Streifenwagen wurden zerstört. Die Beamten blieben unverletzt.

Um die Täter ausfindig zu machen, hofft die Polizei jetzt auf Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0421) 3623 888 zu melden.