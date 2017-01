Der Beirat hofft, dass Grand City Property den Außenbereich der Düne mit Videokameras überwacht. (dpa)

Dieses Versprechen hat der Leiter der Bremer Schutzpolizei am Donnerstag im Vegesacker Beirat abgegeben. Gleichzeitig hat Rainer Zottmann Fehler bei der Einsatzplanung im Vorfeld eingeräumt.

„Dieses Risiko gehen wir nicht noch einmal ein“, so Zottmann. Gleichzeitig lobte der Leitende Polizeidirektor die Arbeit der Beamten auf der Straße, die an diesem Abend keinen Fehler gemacht hätten: „Die Angriffe auf die Polizei in der WM-Finalnacht 2014 waren wesentlich gefährlicher. Seitdem gilt für unsere Leute die Ansage: Kurz zurückziehen und mit Verstärkung zurückkommen.“ So sei das Silvester auch an der Grohner Düne geplant gewesen.

Mit Gegenständen beworfen

Aber noch einmal zurück zum genauen Ablauf, den Rainer Zottmann im Detail darlegt: Vier Beamte hätten nach einem Telefonanruf ihre Fahrzeuge auf der Straße vor der Grohner Düne abgestellt und sich im Inneren des Gebäudekomplexes mit Hausmeistern über eine Alarmmeldung ausgetauscht. Auf dem Weg in den Innenhof seien die Beamten an einer Gruppe von dreißig bis vierzig Männern, Frauen und Kindern vorbei gegangen, aber nicht bedroht worden: „Als sie dann zurückkamen, waren die Scheiben an den Fahrzeugen eingeschlagen und die Wagen schwer beschädigt.“

Auch in diesem Moment habe die Gruppe praktisch nur dagestanden. Als ein Beamter dann mit einem Camcorder Aufnahmen zur späteren Personenermittlung habe machen wollen, sei die Situation umgeschlagen: Aus der Gruppe seien Gegenstände und Feuerwerkskörper geflogen, eventuell auch von den Balkonen über den Köpfen.

Das Rezept „kurz zurückziehen und mit Verstärkung zurück“ habe letztlich nicht funktioniert, weil im Revier schon die Alarmmeldungen aus der Blumenthaler George-Albrecht-Straße einliefen. Zottmann: „Dort waren unsere Zivilbeamten zwischen vierzig Personen geraten und wirklich in Not. Klar, dass wir zuerst dort helfen mussten mit den Kräften, die wir hatten.“ Im Laufe der Nacht habe die Polizei dann Verstärkung aus der Stadt in den Norden beordert, weil die Lage an den anderen Brennpunkten der Stadt überschaubar geblieben sei.

Jedes Silvetser eine Herausforderung

Auch in der Nacht und den folgenden Tagen habe man an der Düne weitergearbeitet, Personen überprüft und in Gesprächen mehr Respekt für die Polizei und ihre Arbeit eingefordert, so Zottmann. Grundsätzlich sei jedes Silvester eine große Herausforderung und Schwerstarbeit für die Beamten im Einsatz: „Wir hatten nach Gesprächen mit den Revierleitern vorher diese Aufstellung gewählt, die wir in dem Moment auch für richtig gehalten haben. Nachher weiß man immer mehr. Das ist immer so,“ sagt Zottmann.

Günter Kiener von den „Bürgern in Wut“ stellte erst einmal fest, das sei ja nicht der erste Fall gewesen „in dem die Bremer Polizei Fersengeld geben musste“. Er ärgerte sich offen über die fehlende Videoüberwachung: „Überall in anderen Städten gibt es so etwas. Nur in Vegesack kann man sich immer heimlich davonstehlen.“ Selbst die Bremer SPD-Chefin Sascha Aulepp rede plötzlich von Videoüberwachung. Kiener: „Wir werden da jetzt im Wahlkampf von einigen sogar noch rechts überholt.“ Rainer Zottmanns Hinweis, das Bremer Polizeigesetz gebe es nicht her, Plätze wie den Vegesacker Bahnhofsplatz ohne besondere Delikte per Video zu überwachen, wurde in der Runde der Politiker und im Publikum mit Murren aufgenommen.

Nach Unterstützungs-Statements für die Polizei und Forderungen nach mehr Personal und besserer Ausstattung gab es am Ende ein Antragswerk von CDU und SPD, für das bis auf den Linken Sabri Kurt alle stimmten. Darin wird die Besitz-Gesellschaft der Grohner Düne gebeten, auf eigene Kosten eine Videoüberwachung der Außenbereiche einzurichten. Außerdem fordert der Beirat eine konsequente Strafverfolgung und zeitnahe richterliche Entscheidungen. Praktisch von allen Seiten wurde gerügt, dass Justizressort und Staatsanwaltschaft trotz Einladung dem Termin in Vegesack ferngeblieben sind.