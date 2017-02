Die Studenten Seda Karabacak (von links), Hagen Siewert und Sherylin Rotenberg haben die Umfrage zum Thema Kinderfreundlichkeit im Ortskern Blumenthals gemeinsam mit anderen Studierenden der Hochschule Bremen durchgeführt. (Doris Friedrichs)

Gute Busanbindungen, viele Grünanlagen, ruhige Gegend – so lauten einige der wenigen positiven Aussagen von Blumenthalern über ihren Stadtteil. Sie wurden im Rahmen einer von Studenten der Hochschule Bremen im dritten Semester des Studiengangs „Soziale Arbeit“ durchgeführten Umfrage notiert. Es wurde aber auch viel Negatives gesagt. Im vergangenen November/Dezember waren die Studierenden in Straßen rund um den Marktplatz unterwegs und interviewten 120 Bewohnerinnen und Bewohner. Die Ergebnisse stellten die künftigen Sozialarbeiter im Quartiersrat im Café Nunatak vor.

Wie Blumenthaler, Anwohner und Geschäftsleute, ihren Stadtteil sehen, ob sie Verbesserungsvorschläge haben und wie man diese umsetzen kann – das sollte Ergebnis der Befragung sein. Hauptthema der laut der Studenten nicht repräsentativen Befragung war aber die „Kinderfreundlichkeit im Alten Zentrum Blumenthal“. Auch in den Kindertageseinrichtungen sammelten die angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Meinungen und Vorschläge.

Negative Entwicklung in verschiedenen Bereichen

Interviewt wurden Anwohner unter anderem der George-Albrecht-Straße, Emmalene-Bulling-Straße, Lüder-Clüver-Straße, Kaffeestraße, Mühlenstraße, Kapitän-Dallmann-Straße und der Straße Leverkenbarg. Als negativ bewertet wurden unter anderem die zu hohe Wohndichte im Quartier, der hohe Migrationsanteil und die hohe Kriminalitätsrate. Blumenthal, so hieß es, verkomme zu einem Getto.

Bemängelt wurde auch die negative Entwicklung im Laufe der Zeit in vielen verschiedenen Bereichen Blumenthals, zum Beispiel, dass Geschwindigkeitsbegrenzungen in verschiedenen Straßen nicht eingehalten werden. Auch die weitreichende Verschmutzung und der Müll im Stadtteil wurden angeprangert, ebenso die vielen geschlossenen und leer stehenden Geschäfte. Die Stadt habe kein Interesse an Blumenthal, so ein anderes Argument. Die Studenten haben bei vielen Bewohnern kaum Hoffnung auf Veränderung festgestellt.

Beim Thema Kinderfreundlichkeit wurden fehlende Spielplätze angemahnt sowie der schlechte Zustand der vorhandenen Spielgeräte. In der Kritik stand zudem das Projekt „Temporäre Spielstraße“ des Vereins Spiel-Landschaft-Stadt als nicht wirklich abwechslungsreich. Außerdem seien die Spielgeräte auf Schulhöfen nicht öffentlich zugänglich. Nach den Worten der Studenten gab es nur vereinzelt positive Anmerkungen zum Thema Kinderfreundlichkeit. Dennoch lautete das Fazit der künftigen Sozialarbeiter: Kein eindeutiges Ergebnis, da sich viele Antworten gegenseitig aufheben.Haben die Befragten Verbesserungsvorschläge gemacht?, fragte ein Besucher im Quartiersrat. „Ja, ohne den Weg zur Verbesserung aufzuzeigen, wie es zu besseren Spielplätzen kommen könnte“, erklärte Studentin Sherylin Rotenberg. Eine der Leitfragen habe auch darauf abgezielt, ob die Menschen bereit wären, mitzuhelfen bei der Neu- oder Umgestaltung von Spielplätzen.

Misstrauen bei Quartiers-Bewohnern

„Es gab nicht einen, der das negativ beantwortet hat, aber es bleibt noch abzuwarten, ob sie mitmachen, wenn es wirklich dazu kommt. Wenn man möchte, dass sich die Bewohner engagieren, muss man sie wohl direkt ansprechen“, vermutete Sherylin ­Rotenberg.

Die jungen Leute haben auch „viel Misstrauen bei den Bewohnern“ des Quartiers erfahren. Manche hätten gar nicht auf das Klingeln der Interviewer reagiert. Einige Gespräche hätten nur etwa zwei Minuten gedauert, andere allerdings bis zu einer Stunde, räumten sie ein.

Zudem zeigten sich die Studenten erschrocken vom Zustand des Zentrums und äußerten sich vielfach negativ bei ihrer Tour durch den Ortskern, wie zu erfahren war. Seitens des Publikums wurde noch moniert, dass 20.000 Euro finanzielle Unterstützung pro Jahr für ein Win-Gebiet viel zu wenig Geld sei und mehr bereit gestellt werden müsste, um die Situation in vielen Bereichen im Stadtteil zu verbessern.

Das Thema Spielen auf Schulhöfen griff abschließend Daniela Thies vom Schulzentrum Blumenthal auf, Dependance-Leiterin der Schule an der Lüder-Clüver-Straße, an der Erzieherinnen und Erzieher ausgebildet werden und die einzige Schule im Bereich der Umfrage.

Der Schulhof sei öffentlich zugänglich, sofern dort kein Unterricht stattfinde und obwohl es eine berufliche Schule für Menschen ab 18 Jahre ist. „Da haben wir auch ein paar neue Spielgeräte, und es kommen jeden Tag Kinder aus der Nachbarschaft zum Spielen.“

Nachts sei der Schulhof allerdings abgeschlossen, da es immer wieder in den vergangenen Jahren Einbrüche gegeben habe, die über den Innenhof erfolgt seien, schilderte Daniela Thies die Situation. Darüber hinaus sei jede Menge Müll abgeladen worden, und es sei zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen. Eine dringend notwendige Alarmanlage für die Schule sei bisher leider aus finanziellen Gründen nicht bewilligt worden.