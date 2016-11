Das Blaulicht eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Symbol (dpa)

Der 39-jährige Mann war am frühen Morgen in Grohn unterwegs und bedrohte zunächst einen 17- und einen 18-jährigen Jugendlichen mit der Axt. Auch eine Gruppe von jungen Leuten im Alter zwischen 20 un 27 Jahren wurde von ihm bedroht. Dabei zertrümmerte er auch die Heckscheiben einiger am Straßenrand geparkter Autos. Das teilte die Polizei mit.

Alarmierte Polizisten konnten den Täter überwältigen und festnehmen. Als Grund für seinen Ausraster gab der alkoholisierte 39-Jährige einen Streit mit seinem Drogendealer an.

Eine psychiatrische Begutachtung erbrachte keine Begründung für eine Unterbringung in einer entsprechenden Einrichtung, teilte die Polizei mit. Der Mann wurde vorläufig festgenommen, wurde aber am Montagmorgen nach Prüfung der Haftgründe entlassen. (wk)