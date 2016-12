Für die Besucher ist der Bunker über einen Rundweg in allen Facetten erfahrbar. Er darf aber, betont Meyer, keinesfalls nur Kulisse sein. (Christian Kosak)

Ein grauer Dezembertag: Verwaist liegt der Betonkoloss im Nebel am Rekumer Siel in Farge. Aber das ist nicht immer so. Im Gegenteil: Seit Eröffnung des Denkortes Bunker Valentin im November 2015 haben sich hier rund 30.000 Menschen mit dem Thema Zwangsarbeit während des Dritten Reichs auseinandergesetzt, darunter waren auch etwa 2000 Schüler.

Aus vielen Ländern seien die Besucher nach Bremen-Nord gekommen, sagt Marcus Meyer, wissenschaftlicher Leiter des Denkortes. „Wir haben hier keine Laufkundschaft, hier muss man wirklich hinwollen.“ Vor allem im Sommer und Herbst seien viele Menschen auf dem Gelände gewesen. Und bislang sei die Resonanz „durchweg positiv“. Davon zeugten auch die Kommentare im Gästebuch, auf der Internetseite Tripadvisor und Google, so Meyer.

Neue Facebook-Seite

Seit einigen Wochen habe der Bunker Valentin zudem einen Facebook-Auftritt mit Fotos und Filmen sowie Hinweisen auf themenrelevante Fernsehberichte oder Veranstaltungen vor Ort. „Eine Homepage reicht heute nicht mehr“, sagt Marcus Meyer. „Wir müssen auch direkt mit den Leuten kommunizieren.“

Die unmittelbaren Reaktionen der Besucher auf die Ausstellung seien sehr unterschiedlich. „Einige sind tieftraurig, andere wütend oder entsetzt. Aber an manchen läuft das Ganze auch spurlos vorbei“, hat Meyer beobachtet.

Im Sommer seien sogar Leute aus der Badebucht an der Weser gekommen und seien „in Badeklamotten durch die Ausstellung gelaufen“. Spontan sei auch eine Gruppe Geflüchteter gekommen, die am Weserufer Fußball gespielt hat. Meyer: „Die wollten wissen, was das hier für ein Betonklotz ist.“

Bunker hat spezielle Angebote für Flüchtlinge

Inzwischen gibt es für Flüchtlinge spezielle Angebote „Dabei geht es aber mehr um Kommunikation als um Wissensvermittlung“, betont Marcus Meyer. „Die Geflüchteten kennen Angst, Flucht oder Verhaftung aus eigener Erfahrung. Wir müssen sie inhaltlich und sprachlich auffangen, damit sie nicht retraumatisiert werden.“

Vier Testläufe für das neue Konzept mit Flüchtlingen aus Deutschkursen habe es bislang gegeben. Jeweils drei bis fünf Stunden seien die Besucher auf dem Gelände. Ein Teilnehmer aus Afrika habe erzählt, er wolle in seiner Heimat, sobald Frieden herrsche, ein berüchtigtes Gefängnis zu einem Ort der Erinnerung gestalten – ganz im Stil des Denkortes Bunker Valentin.

Geplant seien auch künstlerische Projekte. Im Rahmen des Lutherjahres wird im Bunker unter Federführung der Bremischen Evangelischen Kirche am 11. März um 18 Uhr das Oratorium „Anne! Damit wir klug werden!“ über das Leben von Anne Frank aufgeführt. „Die Veranstaltungen sollen – jenseits des Lesens von Texten – immer auch einen inhaltlichen Bezug zum Ort haben“, sagt Marcus Meyer. „Der Bunker darf niemals nur Kulisse sein.“ Dies sei bei dem Stück „Die letzten Tage der Menschheit“ von Hans Kresnik leider der Fall gewesen.

Wie die Planung des Bunkerbaus begann

Eine Schulklasse kommt in das Besucherzentrum. Die Schüler scharen sich um den interaktiven Medientisch. Präsentiert werden hier auf Knopfdruck Lagepläne, Fotografien, Filme und Fakten über den Bunker und das Umfeld – von 1932 bis heute. Einige werden an die Betonwand projiziert. Im Fokus der Präsentation steht ein Gebiet, das etwa zehn Kilometer in Richtung Ost-West und sechs Kilometer in Nord-Süd-Richtung umfasst. Schnell herrscht Ruhe im Raum.

„Die meisten Leute gucken sich tatsächlich die kompletten 21 Minuten an“, sagt der Denkort-Leiter. Dabei würden zur besseren Veranschaulichung einzelne Bilder vom Bunkerbau mit zeitgleichen regionalen und überregionalen Ereignissen kombiniert. „Dieser Medientisch ist speziell für uns entwickelt worden. Das gibt es sonst nirgendwo“, sagt der Denkort-Leiter. So seien von der Idee bis zur Verwirklichung zweieinhalb Jahre ins Land gegangen.

In Bild und Text erfährt der Besucher, dass die Wirtschaftliche Forschungsgesellschaft (Wifo) den Ausbau des unterirdischen Tanklagers in der Farger und Rekumer Heide 1938 mit Zwangsarbeitern in Angriff genommen hat, also im Jahr der Pogromnacht am 9. November. Am Rekumer Siel habe sich zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts getan, so Meyer. Erst nach 1943 während des Atlantikkrieges sei Karl Dönitz zum Oberbefehlshaber der deutschen U-Boote ernannt worden. „Und damit begann die konkrete Planung für den Bunkerbau.“

Grafiken zeigen Rüstungswahn

Der Medientisch im Besucherzentrum zeigt eine naturbelassene, weitläufige Wiese mit Menschen, die Blumen pflücken. „Genau an dieser Stelle ist dann der Bunker gebaut worden“, erzählt Marcus Meyer. Und die animierte Grafik verdeutlicht, wie sich die Rüstungsbauten zwischen 1932 und 1945 Stück für Stück in die Landschaft gefressen haben. Fotografien der britischen und amerikanischen Luftwaffe veranschaulichen den Wahnsinn.

„Naivität, Realitätsferne und Resthoffnung habe die Deutschen getrieben“, sagt Marcus Meyer. „Eine Kapitulation kam für sie nicht infrage.“ Stattdessen hätten die Nationalsozialisten auf Wunderwaffen gesetzt. Auf den U-Boot-Bau am Fließband und den „Messerschmidt-Düsenjäger, der in süddeutschen unterirdischen Stollenanlagen gebaut werden sollte“.

Die Alliierten hätten den Bunker ständig überflogen und Fotos gemacht, so Meyer. Sie hätten den Bau aber nicht bombardiert, um die Kräfte der Deutschen zu bündeln. Auf dem Medientisch ist ein Foto aus dem Jahr 1944 zu sehen. Es zeigt ausgemergelte Zwangsarbeiter, die Zementsäcke für den Bunkerbau schleppen. Zeitgleich landen die Alliierten im Juni beim D-Day in der Normandie. Diese Parallelität der Ereignisse veranschaulicht den Irrsinn jener Zeit. Bombardiert und teilweise zerstört haben die Alliierten den Bunker dann erst im März 1945. Ab Sommer 1945 wurde die Rüstungslandschaft allmählich zurückgebaut.